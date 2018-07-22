Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Июля

21 Июля

20 Июля

Популярное

Форум «Шаг вперёд» пройдёт в Улан-Удэ

Форум «Шаг вперёд» пройдёт в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
Байкальский социальный форум «Шаг вперёд» пройдёт 25-27 июля в Улан-Уд

Главными темами станут гарантия социальной защиты и комплексное сопровождение людей с инвалидностью, реализация прав и доступное образование для детей с особенностями, опека и попечительство, сообщает Агентство социальной информации.

«Шаг вперёд» проводит региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Найдал» в рамках одноименного проекта, получившего поддержку Фонда президентских грантов в 2018 году. В работе форума примут участие получатели социальных услуг, представители органов власти Байкальского региона, сотрудники социальных служб и образовательных учреждений, эксперты, представители НКО.

Среди вопросов обсуждения:

— Гарантии социальной защиты для инвалидов, детей-инвалидов и их законных представителей.
— Комплексное сопровождение людей с инвалидностью от рождения до конца жизни.
— Реализация прав людей с инвалидностью на развитие, образование, труд, достойную жизнь.
— Доступное образование для детей с особенностями здоровья.
— Опека и попечительство над детьми с инвалидностью и инвалидами старше 18 лет.
— Сопровождаемое (поддерживаемое) проживание, трудоустройство, трудовая занятость и профобразование молодых людей с инвалидностью.

Также в программе — презентация всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов.

Время и место проведения форума:

25-26 июля, 10.00-17.00 — ТРЦ «Кэпитал Молл», Большой зал и конференц-зал (пр-т Автомобилистов, д. 4а/1).

27 июля — выездные мероприятия с посещением социальных объектов Улан-Удэ.

Участие бесплатное, предварительной регистрации не требуется.

форум инвалиды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Форум «Шаг вперёд» пройдёт в Улан-Удэ
Форум «Шаг вперёд» пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 22.07.2018
Байкальский социальный форум «Шаг вперёд» пройдёт 25-27 июля в Улан-Уд
После ливня с улиц Улан-Удэ откачивают воду
После ливня с улиц Улан-Удэ откачивают воду
Общество, 22.07.2018
В Улан-Удэ продолжаются работы по устранению последствий проливного дождя
«Раисы» из Иркутска завоевали «птичку» «Голосящего КиВиНа»
«Раисы» из Иркутска завоевали «птичку» «Голосящего КиВиНа»
Общество, 22.07.2018
21 июля 2018 года в Светлогорске состоялся международный музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН 2018»
Слепой путешественник едет через всю Россию и остановится в Улан-Удэ
Слепой путешественник едет через всю Россию и остановится в Улан-Удэ
Общество, 22.07.2018
Участник шоу «Я могу!» расскажет, как недорого путешествовать по миру
В Бурятии открылся фестиваль «Ковка японского меча»
В Бурятии открылся фестиваль «Ковка японского меча»
Общество, 22.07.2018
Выкованную в Бурятии катану обещали подарить Алексею Цыденову или Владимиру Путину

В Бурятии возможны грозы
В Бурятии возможны грозы
Общество, 22.07.2018
В Улан-Удэ осадков не ожидается
На Байкале пройдёт фестиваль поэзии и авторской песни
На Байкале пройдёт фестиваль поэзии и авторской песни
Общество, 21.07.2018
Он будет посвящён сохранению озера
Вячеслав Бутусов о «Голосе кочевников»: Здесь самая перспективная музыка
Вячеслав Бутусов о «Голосе кочевников»: Здесь самая перспективная музыка
Общество, 21.07.2018
Хедлайнер фестиваля поведал, что его привлекает в Бурятии, чем важны этнофестивали, как строил БАМ и что общего у бурятских инструментов и «Пинк флойд». «Байкал-Dailу» представляет подробные ответы
Детей из Бурятии зовут на конкурс социальной рекламы о воде
Детей из Бурятии зовут на конкурс социальной рекламы о воде
Общество, 20.07.2018
Минприроды России вместе с детьми создаст социальную рекламу о воде
Рэпер Thomas Mraz даст концерт в Иркутске
Рэпер Thomas Mraz даст концерт в Иркутске
Общество, 20.07.2018
Ещё не слишком раскрученный, но уже достаточно известный рэпер даст концерт в Иркутске осенью
В Забайкальском крае провели воздушный бой
Общество, 20.07.2018
Лётчики выполняли фигуры высшего пилотажа
В Ангарске возле роддома открыли скульптуру «Семья»
В Ангарске возле роддома открыли скульптуру «Семья»
Общество, 20.07.2018
Скульптура «Семья» появилась в сквере «Аистёнок» рядом с Ангарским перинатальным центром
В Росгвардии по Бурятии прошла большая проверка
В Росгвардии по Бурятии прошла большая проверка
Общество, 20.07.2018
В течение трёх дней в управлении Росгвардии по Бурятии работала группа офицеров из Сибирского округа войск национальной гвардии РФ

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^