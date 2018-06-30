Общественникам Бурятии отказали во Дворце молодёжи

Об этом они просили лично министра спорта Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова
Построить Дворец молодёжи предложили министру спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеславу Дамдинцурунову. Предложение прозвучало на «Часе с министром», прошедшем в Общественной палате. Также общественники предложили выделить молодёжную политику из состава минспорта в отдельное направление исполнительной власти.
- Что касается Дворца молодёжи, я от своих ребят, которые работают в комитете по молодёжной политике, от общественников, эту проблему слышал. Конечно, это очень важно и нужно. У нас есть чёткое понимание, что необходимо строить Ледовый дворец, что в 2019 году у нас будет строиться региональный центр подготовки по стрельбе из лука, что у нас планируются в муниципальных образованиях определённые спортивные объекты. Что касается Дворца молодёжи, пока – нет, - ответил Вячеслав Дамдинцурунов.
Он предложил активистам обратиться в ТРЦ «Capital Mall»: по словам министра, здесь выделено помещение для различных молодёжных объединений в связи со скидкой по земельному налогу.
Светлана Кальсина из Добровольческого корпуса, задавшая вопрос, отметила, что площади в торговом центре предоставляются на коммерческих условиях.
Ситуацию также прокомментировал председатель ассоциации фермеров Бурятии, председатель Общественной палаты республики Баир Бальжиров.
- Есть масса помещений. Например, если вам нужно собрать 5 человек, приходите к нам в Общественную палату, комната есть, мы вам её дадим. Можете назвать дни и время ваших мероприятий и прийти, - предложил Баир Бальжиров.
Прокомментировал министр спорта и вопрос по выделению молодёжной политики в отдельное направление исполнительной власти. Он отметил, что такая градация есть в нескольких крупных регионах страны.
- В крупных субъектах Федерации есть отдельный орган исполнительной власти, есть министерства или агентства по молодёжной политике. Но таких субъектов не много, в основном молодёжная политика с министерством образования, спорта или туризма. То, что касается нашего объединения, я считаю, что эффективность будет зависеть не от того, кто с кем, а от людей, которые это реализуют. Понятно, я в молодёжном кабинете человек новый, больше занимался вопросами физической культуры и спорта, но считаю, у этих сфер очень много схожего. Они взаимно дополняют друг друга – вопросы здорового образа жизни, волонтёрство. У нас спортивные организации - одни из основных волонтёров в стране, - подчеркнул Вячеслав Дамдинцурунов.
Он также отметил, что направлений в молодёжной политике очень много, но выделение отдельного органа исполнительной власти будет не эффективно для Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», замминистра спорта Бурятии, курирующий вопросы молодёжной политики, был назначен в феврале этого года.
Общественникам Бурятии отказали во Дворце молодёжи
Общество, Фото:
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