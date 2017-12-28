В Бурятии вновь ожидаются снегопады

В этот раз снег будет сопровождать сильный ветер, что приведёт к метелям



29-30 декабря активный циклон вызовет на большей части территории Бурятии снег. Местами по Прибайкалью сильные снегопады, сообщает Бурятский Гидрометеоцентр.



Северо-западный ветер усилится до 14-19 м/с, позёмка. По южному Прибайкалью сила его будет достигать 22 м/с. Ожидаются метели, накаты, заносы.



29 декабря температура ночью составил -14, -19, местами -4, -9, по северным и Закаменскому районам -22, -27, по крайнему северу до -32, -37. Днём потеплеет до -5, -10, местами -15, -20, по крайнему северу до -22, -27.



30 декабря в республике сохранится неустойчивая, ветреная, местами со снегом погода. Ночью столбики термометров опустятся до -14, -19, местами -7, -12, по северным, юго-западным районам при прояснении -24, -29, по Муйскому району до -30, -35. Днём -7, -12, местами -17, -22, по крайнему северу -23, -28.

