Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Декабря

27 Декабря

Популярное

В Бурятии вновь ожидаются снегопады

В Бурятии вновь ожидаются снегопады
Общество,  28.12.2017 10:12 Фото:Baikal-daily.ru
В этот раз снег будет сопровождать сильный ветер, что приведёт к метелям

29-30 декабря активный циклон вызовет на большей части территории Бурятии снег. Местами по Прибайкалью сильные снегопады, сообщает Бурятский Гидрометеоцентр.

Северо-западный ветер усилится до 14-19 м/с, позёмка. По южному Прибайкалью сила его будет достигать 22 м/с. Ожидаются метели, накаты, заносы.

29 декабря температура ночью составил -14, -19, местами -4, -9, по северным и Закаменскому районам -22, -27, по крайнему северу до -32, -37. Днём потеплеет до -5, -10, местами -15, -20, по крайнему северу до -22, -27.

30 декабря в республике сохранится неустойчивая, ветреная, местами со снегом погода. Ночью столбики термометров опустятся до -14, -19, местами -7, -12, по северным, юго-западным районам при прояснении -24, -29, по Муйскому району до -30, -35. Днём -7, -12, местами -17, -22, по крайнему северу -23, -28.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Боксаны Бурятии завоевали 6 медалей на «Олимпийских надеждах»
Боксаны Бурятии завоевали 6 медалей на «Олимпийских надеждах»
Общество, 28.12.2017
В селе Покровское Московской области завершились всероссийские соревнования по боксу «Олимпийские надежды» среди  юниорок 16-17 лет и девушек 14-15 лет
Школьники Бурятии побывают в центрах молодёжного творчества
Общество, 28.12.2017
Ребятам расскажут о новинках в 3D и цифровом оборудовании
Второй планетарий откроется в Иркутске
Второй планетарий откроется в Иркутске
Общество, 28.12.2017
В городе планируется создать Ассоциацию школьных планетариев РФ
Братчанин завоевал золото на Кубке России по санному спорту
Общество, 28.12.2017
Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 7 регионов
В Бурятии дети из приёмных семей побывали на представлении в «Ульгэре»
В Бурятии дети из приёмных семей побывали на представлении в «Ульгэре»
Общество, 28.12.2017
Ребята получили подарки и поучаствовали в конкурсах
Ветеранам в Бурятии помогли отремонтировать жильё
Общество, 28.12.2017
Из бюджета республики на эти цели выделен 1,1 миллион рублей  

В Бурятии вновь ожидаются снегопады
В Бурятии вновь ожидаются снегопады
Общество, 28.12.2017
В этот раз снег будет сопровождать сильный ветер, что приведёт к метелям
Спасатели Бурятии отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Спасатели Бурятии отметили профессиональный праздник (фоторепортаж)
Общество, 28.12.2017
«Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж празднования Посольского подразделения
В Улан-Удэ впервые пройдёт Неделя детской моды
В Улан-Удэ впервые пройдёт Неделя детской моды
Общество, 28.12.2017
Улан-Удэ становится центром больших модных мероприятий. Совсем недавно отгремела неделя моды Baikal fashion week, а скоро состоится Неделя детской моды
Канал «Россия» в новогодние каникулы покажет «Последнего богатыря»
Общество, 28.12.2017
Картина стала самой кассовой в истории российского кино
В Улан-Удэ презентовали фильм о бурятской поэтессе Цырендулме Дондогой
В Улан-Удэ презентовали фильм о бурятской поэтессе Цырендулме Дондогой
Общество, 28.12.2017
В его основу легли воспоминания старшей сестры поэтессы
В Иркутской области пожарный Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей
Общество, 28.12.2017
Детям раздали подарки и рассказали о технике безопасности
В Бурятии снова пойдёт снег
В Бурятии снова пойдёт снег
Общество, 28.12.2017
По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 28 декабря в республике местами небольшой, умеренный снег, по южному Прибайкалью сильные снегопады

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^