Иностранцы из 55 государств смогут оформить электронные визы в Россию

Срок оформления составит до шести календарных дней со дня подачи заявления



Граждане 55 стран смогут оформить электронную визу в Россию. Срок её действия составит 60 суток со дня оформления.



- Электронную визу, согласно распоряжению правительства РФ, смогут оформить в том числе граждане стран Европы, Японии, Турции, Китая, КНДР, Индии, Индонезии, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Кувейта, Малайзии, Саудовской Аравии и Сингапура. Срок оформления составит до шести календарных дней со дня подачи заявления, - сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.



Изначально предполагалось, что такие визы смогут получить граждане из 52 стран. «Мы предлагаем сохранить тот перечень из 52 стран и добавить в него ещё три — Вьетнам, Камбоджа и Мьянма», - сообщила зампред правительства Татьяна Голикова.



Электронная виза даёт право на однократный въезд в РФ, а находиться в России можно до 16 суток. Она предоставляется для туристических поездок, гостевых или деловых визитов, участия в научных, культурных, спортивных или других мероприятиях.



Чтобы получить визу, надо подать заявление на специальном сайте МИД. Заниматься оформлением будет диппредставительство или консульское учреждение РФ.



По оценкам министерства, по итогам текущего года въездной турпоток может вырасти до 10 миллионов человек, в том числе благодаря запуску электронной визы и соглашений о безвизовых групповых поездках с Китаем и Ираном.

