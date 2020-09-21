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Сельхозучасток в Бурятии зарос восьмиметровыми деревьями

Сельхозучасток в Бурятии зарос восьмиметровыми деревьями
Бизнес,  Фото:управление Россельхознадзора
Собственнику грозит штраф

Государственный инспектор Россельхознадзора провёл плановый рейдовый осмотр земельного участка сельхозназначения площадью 28,7 га в Селенгинском районе Бурятии.

Установлено, что участок зарос деревьями и кустарниками, общая площадь зарастания составила 15,5 га – это 54 % от всей площади участка. Высота деревьев, растущих на участке, достигает 6-8 метров, кустарников - от 1 до 2 метров, травы – до 50 см.

За это правонарушение предусмотрена административная ответственность.

- Согласно законодательству, за неиспользование земельного участка сельскохозяйственного назначения предусмотрена административная ответственность, которая влечёт наложение штрафа на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее трёх тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости, но не менее двухсот тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Россельхознадзор
 
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