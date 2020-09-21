Сельхозучасток в Бурятии зарос восьмиметровыми деревьями

Бизнес, Фото: управление Россельхознадзора

Собственнику грозит штраф



Государственный инспектор Россельхознадзора провёл плановый рейдовый осмотр земельного участка сельхозназначения площадью 28,7 га в Селенгинском районе Бурятии.



Установлено, что участок зарос деревьями и кустарниками, общая площадь зарастания составила 15,5 га – это 54 % от всей площади участка. Высота деревьев, растущих на участке, достигает 6-8 метров, кустарников - от 1 до 2 метров, травы – до 50 см.



За это правонарушение предусмотрена административная ответственность.



- Согласно законодательству, за неиспользование земельного участка сельскохозяйственного назначения предусмотрена административная ответственность, которая влечёт наложение штрафа на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее трёх тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости, но не менее двухсот тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

