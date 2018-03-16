Шесть производителей сливочного масла из Бурятии названы «честными»

Шесть молокоперерабатывающих предприятий Бурятии стали лидерами своей отрасли среди 16 представленных организаций



Комиссия конкурса «За честные продукты» оценила сливочное масло, произведенное не только Бурятии, но и из других регионов России, сообщает пресс-служба минсельхозпрода республики.



15 марта по результатам смотра качества прошло итоговое совещание, где дипломами высокой потребительской оценки качества продукции в номинации «Честные продукты» отмечены производители Бурятии. В список которых вошли ООО «Бичурский маслозавод», АО «Молоко Бурятии», ООО «Берилл» (Гусиноозерск), ФГУП «Байкальское» (Кабанск), СПОК «Возрождение» (Оронгой), СПОК «Рубин» (Кабанск).



Мероприятие было инициировано Министерством сельского хозяйства и продовольствия Бурятии в 2017 году. Его основной целью стало выявление фальсифицированной мясной и молочной продукции на потребительском рынке Улан-Удэ, стимулирование производителей к выпуску продукции, соответствующей заявленным требованиям ГОСТа, информирование потребителей – населения республики о качестве продуктов питания.



- По степени фальсификации сливочное масло стоит на втором месте после алкогольной продукции. Согласно ГОСТу, оно должно состоять из молочных жиров. Многие недобросовестные производители вместо них используют недорогое растительное, в том числе пальмовое масло, - рассказала начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхозпрода РБ Татьяна Полозова.



По данным Бурятстата за 2017 год, в Бурятии молокоперерабатывающими предприятиями республики произведено масла сливочного около 241 тонны, что на 27 % больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

