Шесть молокоперерабатывающих предприятий Бурятии стали лидерами своей отрасли среди 16 представленных организаций
Комиссия конкурса «За честные продукты» оценила сливочное масло, произведенное не только Бурятии, но и из других регионов России, сообщает пресс-служба минсельхозпрода республики.
15 марта по результатам смотра качества прошло итоговое совещание, где дипломами высокой потребительской оценки качества продукции в номинации «Честные продукты» отмечены производители Бурятии. В список которых вошли ООО «Бичурский маслозавод», АО «Молоко Бурятии», ООО «Берилл» (Гусиноозерск), ФГУП «Байкальское» (Кабанск), СПОК «Возрождение» (Оронгой), СПОК «Рубин» (Кабанск).
Мероприятие было инициировано Министерством сельского хозяйства и продовольствия Бурятии в 2017 году. Его основной целью стало выявление фальсифицированной мясной и молочной продукции на потребительском рынке Улан-Удэ, стимулирование производителей к выпуску продукции, соответствующей заявленным требованиям ГОСТа, информирование потребителей – населения республики о качестве продуктов питания.
- По степени фальсификации сливочное масло стоит на втором месте после алкогольной продукции. Согласно ГОСТу, оно должно состоять из молочных жиров. Многие недобросовестные производители вместо них используют недорогое растительное, в том числе пальмовое масло, - рассказала начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности минсельхозпрода РБ Татьяна Полозова.
По данным Бурятстата за 2017 год, в Бурятии молокоперерабатывающими предприятиями республики произведено масла сливочного около 241 тонны, что на 27 % больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Шесть производителей сливочного масла из Бурятии названы «честными»
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