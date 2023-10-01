Женщину отправили за решётку
Жительницу Хоринского района Бурятии в 2022 году лишили родительских прав и обязали ежемесячно платить алименты на содержание двух несовершеннолетних детей. Однако о детях она почти не вспоминала и её привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов.
- Игнорируя данные обстоятельства, без уважительных причин свои алиментные обязательства гражданка не исполняла, иную материальную помощь в содержании своих несовершеннолетних детей не оказывала, - сообщает Хоринский районный суд.
Задолженность по уплате алиментов к июлю 2023 года превысила сумму в 207 тысяч.
В сентябре ранее судимая горе-мать судом признана виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей». Поскольку преступление произошло в период непогашенной судимости, по совокупности приговоров, окончательно назначено наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения.
Приговор не вступил в законную силу.
Жительница Бурятии задолжала детям более 200 тысяч
Происшествия, Фото:
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