01 октября

30 сентября

29 сентября

Популярное

Жительница Бурятии задолжала детям более 200 тысяч

Жительница Бурятии задолжала детям более 200 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщину отправили за решётку

Жительницу Хоринского района Бурятии в 2022 году лишили родительских прав и обязали ежемесячно платить алименты на содержание двух несовершеннолетних детей. Однако о детях она почти не вспоминала и её привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов.

- Игнорируя данные обстоятельства, без уважительных причин свои алиментные обязательства гражданка не исполняла, иную материальную помощь в содержании своих несовершеннолетних детей не оказывала, - сообщает Хоринский районный суд.

Задолженность по уплате алиментов к июлю 2023 года превысила сумму в 207 тысяч.

В сентябре ранее судимая горе-мать судом признана виновной по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей». Поскольку преступление произошло в период непогашенной судимости, по совокупности приговоров, окончательно назначено наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения.

Приговор не вступил в законную силу.
суд приговор алименты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии тушат сложный лесной пожар
В Бурятии тушат сложный лесной пожар
Происшествия, 01.10.2023
Работы проводятся на крутом склоне 
В Иркутской области девушка-водитель насмерть сбила пешехода
В Иркутской области девушка-водитель насмерть сбила пешехода
Происшествия, 01.10.2023
Дорожное происшествие случилось в тёмное время суток 
В Бурятии завершены восстановительные работы на месте схода вагонов
В Бурятии завершены восстановительные работы на месте схода вагонов
Происшествия, 01.10.2023
Инцидент произошёл участке Северобайкальск - Нижнеангарск ВСЖД
В Бурятии горела автофура
В Бурятии горела автофура
Происшествия, 01.10.2023
Инцидент произошёл вблизи Никольска
Один лесной пожар обнаружили в Бурятии за сутки
Один лесной пожар обнаружили в Бурятии за сутки
Происшествия, 30.09.2023
Причина возгорания - неосторожное обращение с огнём
В Бурятии столкнулись Land Cruiser и «Лада Гранта»
В Бурятии столкнулись Land Cruiser и «Лада Гранта»
Происшествия, 30.09.2023
Пострадавшие были осмотрены медиками и отпущены домой
В Бурятии утонул мужчина
В Бурятии утонул мужчина
Происшествия, 30.09.2023
Сообщение о происшествии на воде поступило вечером
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД гонялись за пьяным лихачом
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД гонялись за пьяным лихачом
Происшествия, 29.09.2023
Мужчина даже оставил машину и хотел спастись бегством
В Чите при взрыве котла пострадали два человека
В Чите при взрыве котла пострадали два человека
Происшествия, 29.09.2023
Проводится доследственная проверка
В Ангарске доверчивая пенсионерка передала мошенникам 1,6 млн
В Ангарске доверчивая пенсионерка передала мошенникам 1,6 млн
Происшествия, 29.09.2023
Аферисты провернули отработанную схему с «резервным» счётом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^