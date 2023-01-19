19 января

18 января

Популярное

В Бурятии сотрудник муниципального учреждения брал взятки коньяком и едой

В Бурятии сотрудник муниципального учреждения брал взятки коньяком и едой
Происшествия, 
Взяточник незаконно помогал людям, осуждённым к обязательным работам

В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего мастера муниципального бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству», попавшегося на взятках. Он обвиняется по статьям «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Следствием установлено, что в ноябре 2019 года в комбинат по благоустройству сотрудники уголовно-исполнительной инспекции направили мужчину для отбывания наказания. Суд назначил ему 200 часов обязательных работ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако, не желая отбывать наказание, мужчина обратился к знакомому, который, выступая посредником, встретился с мастером учреждения. Мастер согласился на взятку и получил за свою «услугу» коньяк и продукты общей стоимостью более 18 тысяч рублей.

После этого сотрудник представил заместителю директора комбината по благоустройству сведения о том, что осуждённый якобы отработал свои часы (хотя в реальности этого не было). Отчётные документы были вскоре направлены в уголовно-исполнительную инспекцию для снятия с мужчины судимости.

Кроме того, в июне 2019 года мастер, войдя во вкус, получил взятку от ещё одного осуждённого. Он также взял не деньги, а дорогой алкоголь и продукты – на общую сумму 21,9 тыс. рублей. За это вновь составил фиктивный табель учёта рабочего времени.

- В обоих случаях действия мастера учреждения повлекли незаконное освобождение осуждённых от отбывания наказания, нарушение интересов общества и государства, а также принципов правосудия. В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана полная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии. 
взятка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сотрудник муниципального учреждения брал взятки коньяком и едой
В Бурятии сотрудник муниципального учреждения брал взятки коньяком и едой
Происшествия, 19.01.2023
Взяточник незаконно помогал людям, осуждённым к обязательным работам
Часть Улан-Удэ осталась без света из-за сильного ветра
Часть Улан-Удэ осталась без света из-за сильного ветра
Происшествия, 19.01.2023
Электроэнергию полностью восстановили только к полуночи
В Улан-Удэ за час дважды сбили пешеходов
В Улан-Удэ за час дважды сбили пешеходов
Происшествия, 19.01.2023
Оба наезда произошли на «зебрах»
В Бурятии вора отправили за решётку
В Бурятии вора отправили за решётку
Происшествия, 19.01.2023
Молодой человек накупил продуктов почти на 11 тысяч рублей, расплачиваясь украденной картой 
В Бурятии неисправимого вора отправили за решётку
В Бурятии неисправимого вора отправили за решётку
Происшествия, 18.01.2023
Мужчина совершил две кражи будучи условно осуждённым 
Пассажир поезда не смог подкупить полицейских в Иркутской области
Пассажир поезда не смог подкупить полицейских в Иркутской области
Происшествия, 18.01.2023
Теперь пассажиру грозит уголовная ответственность
Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение росгвардейцу
Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение росгвардейцу
Происшествия, 18.01.2023
Мужчина нецензурно выражался и хватался за форму сотрудника

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^