Взяточник незаконно помогал людям, осуждённым к обязательным работам
В Улан-Удэ следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего мастера муниципального бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству», попавшегося на взятках. Он обвиняется по статьям «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия» и «Злоупотребление должностными полномочиями».
Следствием установлено, что в ноябре 2019 года в комбинат по благоустройству сотрудники уголовно-исполнительной инспекции направили мужчину для отбывания наказания. Суд назначил ему 200 часов обязательных работ за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако, не желая отбывать наказание, мужчина обратился к знакомому, который, выступая посредником, встретился с мастером учреждения. Мастер согласился на взятку и получил за свою «услугу» коньяк и продукты общей стоимостью более 18 тысяч рублей.
После этого сотрудник представил заместителю директора комбината по благоустройству сведения о том, что осуждённый якобы отработал свои часы (хотя в реальности этого не было). Отчётные документы были вскоре направлены в уголовно-исполнительную инспекцию для снятия с мужчины судимости.
Кроме того, в июне 2019 года мастер, войдя во вкус, получил взятку от ещё одного осуждённого. Он также взял не деньги, а дорогой алкоголь и продукты – на общую сумму 21,9 тыс. рублей. За это вновь составил фиктивный табель учёта рабочего времени.
- В обоих случаях действия мастера учреждения повлекли незаконное освобождение осуждённых от отбывания наказания, нарушение интересов общества и государства, а также принципов правосудия. В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана полная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии.
В Бурятии сотрудник муниципального учреждения брал взятки коньяком и едой
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