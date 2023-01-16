16 января

15 января

Популярное

В прибрежном районе Бурятии водитель снегохода провалился под лёд и погиб

В прибрежном районе Бурятии водитель снегохода провалился под лёд и погиб
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Погиб 34-летний мужчина 

Трагедия произошла в Баргузинском районе Бурятии. В местности мыс Крестовый под лёд провалился снегоход, сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7».

Там обнаружили тело мужчины 1988 года рождения. Для его извлечения на место отправились двое сотрудников Усть-Баргузинского поисково-спасательного отряда Усть-Баргузинского подразделения БПСО. Привлечь планируется одну единицу техники. 
провалы под лед смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В столице Бурятии произошло более полусотни засоров
В столице Бурятии произошло более полусотни засоров
Происшествия, 16.01.2023
Кроме того, за неделю в городе отремонтировали 61 водоколонку
В Иркутской области нашли примёрзшую ко льду собаку с несколькими переломами
В Иркутской области нашли примёрзшую ко льду собаку с несколькими переломами
Происшествия, 16.01.2023
Волонтёры перевезли животное в Иркутск для проведения операции
В Бурятии произошло два пожара из-за перекала печей
В Бурятии произошло два пожара из-за перекала печей
Происшествия, 16.01.2023
Пожары произошли в Кабанском и Тарбагатайском районах
В Иркутске самолёт со 151 пассажиром вернулся в аэропорт после взлёта
В Иркутске самолёт со 151 пассажиром вернулся в аэропорт после взлёта
Происшествия, 16.01.2023
Произошёл отказ сигнализации створок тормозной системы
В Улан-Удэ на остановке задержали мужчину с наркотиками
В Улан-Удэ на остановке задержали мужчину с наркотиками
Происшествия, 16.01.2023
Сельчанин приехал в Улан-Удэ на рейсовом автобусе
В Бурятии за выходные не произошло ДТП с пострадавшими
В Бурятии за выходные не произошло ДТП с пострадавшими
Происшествия, 16.01.2023
За два дня поймали более 30 пьяных водителей
В Бурятии спасли застрявшего у озера рыбака
В Бурятии спасли застрявшего у озера рыбака
Происшествия, 16.01.2023
Мужчине помогли вернуться домой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^