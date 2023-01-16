В прибрежном районе Бурятии водитель снегохода провалился под лёд и погиб

Погиб 34-летний мужчина
Трагедия произошла в Баргузинском районе Бурятии. В местности мыс Крестовый под лёд провалился снегоход, сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7».
Там обнаружили тело мужчины 1988 года рождения. Для его извлечения на место отправились двое сотрудников Усть-Баргузинского поисково-спасательного отряда Усть-Баргузинского подразделения БПСО. Привлечь планируется одну единицу техники.
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Погиб 34-летний мужчина
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