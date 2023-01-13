В Забайкалье шестилетний мальчик умер в больнице

Начата доследственная проверка



11 января в больнице в городе Хилка Забайкальского края скончался и шестилетний мальчик, который проходил там лечение. Следователи начали доследственную проверку.



По предварительным данным, с конца декабря 2022 года ребёнок наблюдался врачами на дому с симптомами вирусной инфекции. 10 января 2023 года из-за ухудшения состояния ребёнка госпитализировали в больницу. В ночь на 11 января он скончался.



- Следователи СК проверят все обстоятельства случившегося, будут назначены судебно-медицинские исследования, - сообщили в пресс-службе краевого следственного управления.



