Начата доследственная проверка
11 января в больнице в городе Хилка Забайкальского края скончался и шестилетний мальчик, который проходил там лечение. Следователи начали доследственную проверку.
По предварительным данным, с конца декабря 2022 года ребёнок наблюдался врачами на дому с симптомами вирусной инфекции. 10 января 2023 года из-за ухудшения состояния ребёнка госпитализировали в больницу. В ночь на 11 января он скончался.
- Следователи СК проверят все обстоятельства случившегося, будут назначены судебно-медицинские исследования, - сообщили в пресс-службе краевого следственного управления.
В Забайкалье шестилетний мальчик умер в больнице
Происшествия, Фото:
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