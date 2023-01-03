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Крупный пожар на севере Бурятии разгорелся из-за тёплого пола

Крупный пожар на севере Бурятии разгорелся из-за тёплого пола
Происшествия,  Фото:МЧС по Бурятии
Одна из жительниц вспыхнувшего дома получила страшный ожог ноги

Крупное возгорание произошло в Северобайкальске ранним утром 2 января. В 05:07 на улице Дружбы, 11 вспыхнуло трёхэтажное жилое здание.

От огня пострадала 25-летняя жительница дома. Она обратилась за помощью в медучреждение с термическим ожогом конечности, сообщили ранее в группе «Северобайкальск-инфо. 24/7».

Позже там же опубликовали подробности пожара. Как выяснилось, на 2 и 3 этажах дома расположены квартиры. Рядом пристроен магазин «Столплит», а между зданиями есть кирпичная огнеупорная стена.
 
Причина возгорания, общая площадь которого составила 225 квадратных метров, уже известна – короткое замыкание электрического пола на втором этаже. Локализовали пламя в 06:58, а полностью ликвидировали только в 13:20.


В МЧС по Бурятии уточнили: семь человек, в том числе – двое несовершеннолетних детей, эвакуировались самостоятельно ещё до прибытия пожарных. Всего к тушению привлекли 11 человек и четыре единицы техники. Размер ущерба устанавливается. 

Как всё было, рассказала в соцсетях сама пострадавшая. Она  подтвердила, что в доме и в самом деле замкнуло тёплые полы. Девушка, её муж, дочка, а также мама, отец, сестра и брат в этом время спали этажом выше.

- Проснулся отец, почувствовал дым и запах и начал кричать всем нам: «Просыпайтесь, мы горим!». Мы все бежали на улицу, думая только о том, как бы не угореть. Схватила два телефона – свой и супруга, он сам уже выбежал на улицу с дочкой. Последними спустились брат и мама. Все живы, ожог только у меня на ноге, потому что я споткнулась о диван и упала прямо на горящий пол, – рассказала жительница Северобайкальска. – Все вещи, деньги, документы, золото – всё нажитое годами осталось там. Но мы живы и это – главное.

Девушка прикрепила к посту фото обожжённой ноги и перечислила вещи, которые нужны семье, в том числе – девочкам двух и 16-ти лет (судя по всему, это её дочка и сестрёнка). Земляки вовсю собирают деньги для погорельцев.

-  Любая помощь приветствуется. Можно перевести на карту – кто сколько может, хотя бы на первое время, чтобы купить те же средства гигиены и еду. Мы остались абсолютно ни с чем. Всё абсолютно для работы было там, – отметила пострадавшая. – Мать – кондитер, у папы – свой бизнес. Муж – военный, я – ИП. На счетах ничего нет – привыкли всё хранить под подушкой, так сказать.



пожар пострадавшие Северобайкальск

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