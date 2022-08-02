Улан-удэнец обокрал девушку после неудачной попытки познакомиться

Кавалер подсел к пьяной девушке, которая ждала такси



16 июля в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ обратилась 26-летняя девушка. Она рассказала, что возвращалась из гостей, где распивала алкоголь, и присела на лавочку в ожидании такси. В это время мимо проходил молодой человек, который предложил ей познакомиться. Но получил отказ.



После того, как неизвестный ушёл, девушка обнаружила, что пропал её телефон стоимостью 15 тысяч рублей. Вскоре с банковского счёта также перевели деньги.



Сотрудники уголовного розыска выяснили, что момент кражи сняла видеокамера на торговом заведении неподалёку. Полицейские составили ориентировку, по которой росгвардейцы вскоре задержали 34-летнего улан-удэнца.



- Мужчина рассказал полицейским, что он украл у потерпевшей сотовый телефон, воспользовавшись её рассеянным, в силу воздействия алкоголя, вниманием. Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В настоящее время нигде не работает, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



На мужчину возбуждено уголовное дело о краже, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Телефон изъяли и вернули законной владелице.



