Кавалер подсел к пьяной девушке, которая ждала такси
16 июля в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ обратилась 26-летняя девушка. Она рассказала, что возвращалась из гостей, где распивала алкоголь, и присела на лавочку в ожидании такси. В это время мимо проходил молодой человек, который предложил ей познакомиться. Но получил отказ.
После того, как неизвестный ушёл, девушка обнаружила, что пропал её телефон стоимостью 15 тысяч рублей. Вскоре с банковского счёта также перевели деньги.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что момент кражи сняла видеокамера на торговом заведении неподалёку. Полицейские составили ориентировку, по которой росгвардейцы вскоре задержали 34-летнего улан-удэнца.
- Мужчина рассказал полицейским, что он украл у потерпевшей сотовый телефон, воспользовавшись её рассеянным, в силу воздействия алкоголя, вниманием. Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В настоящее время нигде не работает, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
На мужчину возбуждено уголовное дело о краже, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Телефон изъяли и вернули законной владелице.
Улан-удэнец обокрал девушку после неудачной попытки познакомиться
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