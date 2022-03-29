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Жительница Бурятии от обиды сделала ложный донос на мужа

Жительница Бурятии от обиды сделала ложный донос на мужа
Происшествия, 
Обидчивая женщина в итоге обзавелась уголовным делом

В отделение полиции «Онохойский» в Заиграевском районе Бурятии позвонила 37-летняя местная жительница. Она заявила, что её супруг поджёг баню.

На место приехали полицейские. Им женщина рассказала, что они с мужем поссорились, после чего мужчина и устроил поджог. Женщина написала письменное заявление.

Однако в ходе разбирательства полицейские выяснили, что женщина сама подожгла баню. Только тогда она призналась полицейским, что оговорила супруга, так как была обижена на него.

В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Кстати, максимальное наказание – лишение свободы на срок до двух лет.

Подобные случаи в Бурятии не редкость. Как сообщал «Байкал-Daily», в январе жительница Северобайкальска, обидевшись на ударившего её сожителя, приукрасила произошедшее. Она соврала полицейским, что мужчина её избил и угрожал убить. Экспертиза же вреда, причинённого здоровью женщины, не установила.

Ранее жительница Баргузинского района, совравшая, что муж бил её поленом по голове, была оштрафована на 15 тысяч.

Самую же удивительную историю сочинила жительница Джидинского района. Её сын сидит в колонии в Гусиноозёрске. Мать соскучилась по нему, но ехать в другой район на свидание не хотела. Поэтому она попросила односельчанина соврать о том, что её сын ещё до того, как сел за решётку, совершил кражу. Для допроса его пришлось этапировать в Джиду, так что мать смогла увидеть сына.  
ложный донос о совершении преступления

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