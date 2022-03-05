Женщина разозлилась на мужа после ссоры
Жительница Баргузинского района Бурятии предстала перед судом за ложный донос.
Женщина поссорилась со своим супругом. Разозлившись на него, она решила оболгать мужа.
Она выдумала историю, что муж угрожал ей расправой и рассказала об этом сотрудникам полиции. По её словам, супруг якобы ударил её деревянным поленом по голове.
В судебном заседании женщина признала свою вину в ложном доносе. Её оштрафовали на 15 тысяч рублей.
- Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе райсуда.
Жительница Бурятии соврала, что её муж бил поленом
Происшествия, Фото:
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