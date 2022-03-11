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Обидевшись на сожителя, жительница Бурятии оговорила его

Обидевшись на сожителя, жительница Бурятии оговорила его
Происшествия, 
Женщина соврала полицейскому и написала письменное заявление

20 января в полицию Северобайкальска позвонила с просьбой о помощи 39-летняя женщина. Она рассказала, что её избивает сожитель.

На адрес приехал участковый. Ему женщина рассказала, что обидчик не только избил её, но и угрожал убийством, и угроз она сильно испугалась.

- Женщина написала письменное заявление и была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в установленном порядке. Следователь возбудил уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Спустя несколько дней пострадавшая призналась полицейским, что оговорила сожителя. Пошла она на этот шаг, так как обиделась за, что мужчина ударил её.

Проведённая судебно-медицинской экспертиза вреда, причинённого здоровью женщины, не установила.

В итоге мужчина был привлечён к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП за побои, причинившие физическую боль. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе.

заведомо ложный донос

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