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В Улан-Удэ в тройном ДТП пострадала женщина

В Улан-Удэ в тройном ДТП пострадала женщина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло на «Стрелке»

Сегодня, 25 января, в 11:15 вблизи остановки «Стрелка» в Улан-Удэ произошло тройное ДТП. Здесь столкнулись автомобили «Тойота Камри», «Тойота Карина» и «Ниссан Альмера».

В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что женщина-водитель «Камри» получила травмы.

Накануне в пригороде Улан-Удэ произошла автоавария, в которой пострадали два человека. 34-летний водитель автомобиля Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта». Иномарка в итоге повисла на отбойнике.

Травмы получили 71-летний водитель «Лады» и его 62-летняя пассажирка. 
ДТП

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