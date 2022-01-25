Водитель повисшей на отбойнике машины сперва сбежал с места аварии
Накануне, 24 января, в семь часов утра в пригороде Улан-Удэ произошла авария, в которой пострадали два человека.
- 34-летний водитель автомобиля Mitsubishi, следуя со стороны Улан-Удэ в направлении села Сотниково, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 71-летнего водителя, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии Mitsubishi заехал на отбойник, так и оставшись висеть на нём.
Травмы различной степени тяжести получили пожилой водитель и 62-летняя пассажирка «Лады Гранта».
Водитель Mitsubishi, бросив свой автомобиль, с места ДТП скрылся. Однако через несколько часов вернулся назад, одумавшись.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера днём в Кабанском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 50-летний водитель Toyota Hilux, врезавшийся в грузовик.
В Бурятии автомобиль «оседлал» отбойник
Происшествия, Фото:
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