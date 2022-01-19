«Какие-то марлеры взяли»: В Иркутске раскрыли кражу майнингового оборудования

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Воры обокрали знакомого майнера



Под Иркутском трое молодых мужчин проникли в загородный дом и украли 15 единиц техники для майнинга стоимостью 750 тысяч рублей. Один из воров ранее был знаком с хозяином и заранее знал, как пробраться на территорию и где хранится оборудование.



- Злоумышленники путём отжатия входной двери проникли в загородный дом, расположенный в одном из садоводств Иркутского района, и похитили 15 единиц техники стоимостью 750 тысяч рублей. Оперативники изучили записи с камер наружного наблюдения и установили, что для совершения кражи подозреваемые использовали автомобиль службы такси, на котором работал один из них. Вскоре полицейские вышли на след преступников. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых, сотрудники уголовного розыска изъяли похищенные машины для майнинга, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



На допрос выяснилось, что один из задержанный даже не понимал, что именно украл.



- Какие-то аппараты взяли, что-то на «м» начинается, «марлер» или что там. Откуда похитили не знаю, ночью везли и пост какой-то прошли, - рассказал полицейским молодой человек.



Возраст задержанных составляет от 20 до 22 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На данный момент устанавливается их причастность к совершению аналогичных преступлений.

