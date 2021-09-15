Огонь потушили за 14 минут
В ночь с 13 на 14 сентября в селе Кырен Тункинского района Бурятии произошёл пожар в зимовье.
- На момент прибытия пожарных горела крыша зимовья. Открытое горение было ликвидировано за 14 минут. В результате пожара сгорела крыша и потолочное перекрытие строения на площади 20 кв.м. Уничтожения зимовья огнеборцы не допустили, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Причиной пожара, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнём.
Как сообщал «Байкал-Daily», 13 сентября в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района горел гаражный кооператив.
В Бурятии ночью горело зимовье
Происшествия, Фото:
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