Из огня успели вынести кислородный баллон и бочку с топливом
13 сентября в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии загорелся гаражный кооператив. Гаражи там расположены под одной крышей.
- Сообщение о возгорании поступило в 18:52. Работали 15 пожарных, двое членов добровольной пожарной дружины, три единицы техники, - сообщается в группе «Северобайкалье-инфо».
Пожарные выкатили из горящих строений автомобиль. Также пожарные вовремя вынесли кислородный баллон и бочку с дизельным топливом.
Открытое горение было ликвидировано за 38 минут, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Огонь уничтожил крыши четырёх гаражей на общей площади 140 кв.м., также сгорел дощатый надстрой.
Причиной пожара названо неосторожное обращение с огнём.
В Бурятии полыхал гаражный кооператив
Происшествия, Фото:
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