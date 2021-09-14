В Бурятии полыхал гаражный кооператив

Из огня успели вынести кислородный баллон и бочку с топливом



13 сентября в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии загорелся гаражный кооператив. Гаражи там расположены под одной крышей.



- Сообщение о возгорании поступило в 18:52. Работали 15 пожарных, двое членов добровольной пожарной дружины, три единицы техники, - сообщается в группе «Северобайкалье-инфо».



Пожарные выкатили из горящих строений автомобиль. Также пожарные вовремя вынесли кислородный баллон и бочку с дизельным топливом.



Открытое горение было ликвидировано за 38 минут, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Огонь уничтожил крыши четырёх гаражей на общей площади 140 кв.м., также сгорел дощатый надстрой.



Причиной пожара названо неосторожное обращение с огнём.



