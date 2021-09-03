В Ангарске устроили погоню за пьяным байкером

В ходе преследования водитель несколько раз грубо нарушил дорожные правила



В ночь с первого на второе сентября в Ангарске во время патрулирования на пересечении улиц Карла Маркса и Чайковского инспекторы ДПС заметили водителя мотоцикла. Он увидев полицейских, внезапно увеличил скорость, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские подали мотоциклисту сигнал об остановке, однако он продолжил движение. В ходе преследования водитель несколько раз грубо нарушил дорожные правила, подвергая опасности жизни других участников дорожного движения, в том числе периодически проезжая перекрёстки на запрещающий сигнал светофора.



Лихача инспекторы задержали на улице Кирова, в районе 50-го квартала. За рулём мотоцикла «Кавасаки» с признаками опьянения оказался 29-летний местный житель, который к тому же не имеет водительского удостоверения на управление таким транспортом.



На месте была проведена процедура освидетельствования на состояние опьянения, результат которой более чем в три раза превысил допустимую норму.



В отношении правонарушителя составлены административные материалы за отсутствие соответствующей категории в водительском удостоверении, управление транспортом в состоянии опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора и непредоставление преимущества в движении пешеходам по статьям по статьям 12.7, 12.8, 12.12 и 12.18 КоАП РФ.



Мотоцикл после инцидента была помещен на арестплощадку. Сам мужчина пояснил, что выпил в гараже и, не дождавшись такси, поехал домой самостоятельно.

