В Ангарске устроили погоню за пьяным байкером

В ходе преследования водитель несколько раз грубо нарушил дорожные правила
В ночь с первого на второе сентября в Ангарске во время патрулирования на пересечении улиц Карла Маркса и Чайковского инспекторы ДПС заметили водителя мотоцикла. Он увидев полицейских, внезапно увеличил скорость, рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские подали мотоциклисту сигнал об остановке, однако он продолжил движение. В ходе преследования водитель несколько раз грубо нарушил дорожные правила, подвергая опасности жизни других участников дорожного движения, в том числе периодически проезжая перекрёстки на запрещающий сигнал светофора.
Лихача инспекторы задержали на улице Кирова, в районе 50-го квартала. За рулём мотоцикла «Кавасаки» с признаками опьянения оказался 29-летний местный житель, который к тому же не имеет водительского удостоверения на управление таким транспортом.
На месте была проведена процедура освидетельствования на состояние опьянения, результат которой более чем в три раза превысил допустимую норму.
В отношении правонарушителя составлены административные материалы за отсутствие соответствующей категории в водительском удостоверении, управление транспортом в состоянии опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора и непредоставление преимущества в движении пешеходам по статьям по статьям 12.7, 12.8, 12.12 и 12.18 КоАП РФ.
Мотоцикл после инцидента была помещен на арестплощадку. Сам мужчина пояснил, что выпил в гараже и, не дождавшись такси, поехал домой самостоятельно.
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