В Иркутске в квартире с зарешёченными окнами погибла женщина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ещё два человека пострадали



Накануне, 13 апреля, в Иркутске на улице Павла Красильникова произошёл пожар в квартире пятиэтажного дома на первом этаже. Соседи, почувствовав дым, вызвали пожарных и эвакуировались. Самостоятельно покинули своё жильё 10 человек.



Дверь в горевшую квартиру была заперта изнутри, а на окнах были решётки. Из-за них соседи не смогли попасть внутрь.



К месту пожара были направлены шесть пожарных расчётов, в том числе техника для спасения людей с верхних этажей. На момент прибытия пожарных из окон квартиры на первом этаже шёл густой чёрный дым. Соседи сообщили о том, что в квартире находятся люди. Сотрудники газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств спасли женщину с двумя детьми с верхних этажей и приступили к вскрытию зарешёченных окон.



Проникнув в квартиру, пожарные обнаружили внутри погибшую 42-летнюю женщину. В комнате в бессознательном состоянии были обнаружены двое пострадавших: 55-летняя женщина и 67-летний мужчина. Пострадавшие были спасены и переданы бригаде скорой помощи.



Причина пожара устанавливается. В 14:35 открытое горение было ликвидировано.



С начала года на территории Иркутской области произошло 1545 пожаров. Это на 349 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На пожарах погибли 70 человек, 71 человек пострадал на пожарах. В прошлом году на пожарах погибли 77 человек, 58 человек пострадали.



Одновременный рост пожаров и гибели на них людей с начала года зарегистрирован в городах Братске и Усть-Илимске, в Бодайбинском, Усть-Илимском и Киренском районе. Рост пожаров наблюдается в Чунском, Эхирит-Булагатском, Балаганском, Жигаловском, Ольхонском и Казачинско-Ленском районах, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

