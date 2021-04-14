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В Иркутске в квартире с зарешёченными окнами погибла женщина

В Иркутске в квартире с зарешёченными окнами погибла женщина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Ещё два человека пострадали

Накануне, 13 апреля, в Иркутске на улице Павла Красильникова произошёл пожар в квартире пятиэтажного дома на первом этаже. Соседи, почувствовав дым, вызвали пожарных и эвакуировались. Самостоятельно покинули своё жильё 10 человек.

Дверь в горевшую квартиру была заперта изнутри, а на окнах были решётки. Из-за них соседи не смогли попасть внутрь.

К месту пожара были направлены шесть пожарных расчётов, в том числе техника для спасения людей с верхних этажей. На момент прибытия пожарных из окон квартиры на первом этаже шёл густой чёрный дым. Соседи сообщили о том, что в квартире находятся люди. Сотрудники газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств спасли женщину с двумя детьми с верхних этажей и приступили к вскрытию зарешёченных окон.

Проникнув в квартиру, пожарные обнаружили внутри погибшую 42-летнюю женщину. В комнате в бессознательном состоянии были обнаружены двое пострадавших: 55-летняя женщина и 67-летний мужчина. Пострадавшие были спасены и переданы бригаде скорой помощи.

Причина пожара устанавливается. В 14:35 открытое горение было ликвидировано.

С начала года на территории Иркутской области произошло 1545 пожаров. Это на 349 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На пожарах погибли 70 человек, 71 человек пострадал на пожарах. В прошлом году на пожарах погибли 77 человек, 58 человек пострадали.

Одновременный рост пожаров и гибели на них людей с начала года зарегистрирован в городах Братске и Усть-Илимске, в Бодайбинском, Усть-Илимском и Киренском районе. Рост пожаров наблюдается в Чунском, Эхирит-Булагатском, Балаганском, Жигаловском, Ольхонском и Казачинско-Ленском районах, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
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