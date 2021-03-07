Девушка призналась, что не планировала отправлять товар женщине
2 марта в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя жительница Приморского края. Женщина пояснила, что 21 января c помощью приложения Instagram заказала в интернет-магазине детскую одежду и оплатила полную стоимость товара. После перевода на указанный продавцом счет около шести тысяч рублей покупательница стала ожидать товар. Спустя месяц оплаченные вещи не поступили, а продавец не выходила на связь. Женщина обратилась в полицию Улан-Удэ, зная, что продавец интернет-магазина проживает в Бурятии.
27-летняя горожанка была задержана в тот же день. Девушка призналась, что не планировала отправлять товар, раскаялась в содеянном и возместила пострадавшей ущерб.
Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнка обманула жительницу Приморского края при продаже одежды
Происшествия, Фото:
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