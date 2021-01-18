Он собрал коноплю на заброшенном поле
В Бурятии транспортные полицейские на железнодорожном перегоне «Саянтуй-Шалуты» задержали 20-летнего улан-удэнца, ранее неоднократно судимого. У парня изъята марихуана.
Проведённая в экспертиза показала, что вес изъятого вещества около 60 грамм, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Задержанный пояснил, что наркотик он собрал на заброшенном поле в окрестностях города для себя, без цели сбыта.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере, санкция которой предусматривает максимальное наказание до трёх лет лишения свободы.
В Бурятии на железной дороге поймали парня с наркотиками
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Подведены итоги охраны молодняков хвойных пород в предновогодний и новогодний период
Пользователи предполагают, что авторы письма – дети
Молодой человек использовал фейковый электронный чек
Мужчина ремонтировал бензопилу около топящейся печи
На тяжёлой технике соседи убрали заборы
Письмо о минировании пришло на школьную почту
Парочку «чёрных» лесорубов поймали с поличным
По заехавшему на остановку внедорожнику били тростью
Движение в утренние часы было затруднено
Юным вандалам лет по 7-8
ДТП в центре привело к пробке до самого Левого берега
Неизвестные пытались спалить приют для собак в микрорайоне Забайкальский
Виновник трагедии был пьян
Выжила только семилетняя девочка
Вальщик вырубил деревья, которые трогать было нельзя