В Бурятии на железной дороге поймали парня с наркотиками

Он собрал коноплю на заброшенном поле



В Бурятии транспортные полицейские на железнодорожном перегоне «Саянтуй-Шалуты» задержали 20-летнего улан-удэнца, ранее неоднократно судимого. У парня изъята марихуана.



Проведённая в экспертиза показала, что вес изъятого вещества около 60 грамм, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Задержанный пояснил, что наркотик он собрал на заброшенном поле в окрестностях города для себя, без цели сбыта.



Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере, санкция которой предусматривает максимальное наказание до трёх лет лишения свободы.

