Также в рамках операции «Мак» полицейские изъяли более 36 кг наркотиков
В Забайкальском крае завершился второй этап антинаркотической операции «Мак-2020».
За 10 дней сотрудники различных подразделений полиции выявили 116 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Полицейские пресекли факты сбыта, хранения, перевозки запрещённых веществ, а также незаконной культивации и организации наркопритона.
Из незаконного оборота изъято больше 36 400 граммов наркотических веществ, большая часть из которых растительного происхождения.
Кроме того, в рамках операции полицейские вместе с представителями районных администраций провели обследования земельных участков. На территориях муниципальных образований уничтожили заросли наркосодержащей конопли на площади больше 50 гектаров, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье уничтожили 50 га конопляных полей
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Телефон выпал из кармана спящего мужчины
Мужчина украл телевизор, шубу, алкоголь и деньги
Виновником аварии стал водитель автобуса
Также в рамках операции «Мак» полицейские изъяли более 36 кг наркотиков
Она оформила кредит на 800 тысяч рублей
У малыша случился отёк головного мозга
Деревья незаконно заготовили около села Челутай-3
Он вынул из чужого кармана телефон и деньги
Женщина продала бутылку «гостовской» водки за 250 рублей
Мужчина с прошлого года состоит на учёте
Хулиган с подругой ругались в здании больницы с медперсоналом
Полиция ищет подозреваемого в грабеже
Мужчина предлагал помощь с доставкой иномарок из Хабаровска
Мужчина изменил паспортные данные, чтобы обхитрить пограничников
Утонувшую девочку ищут с середины июля