В Забайкалье уничтожили 50 га конопляных полей

Также в рамках операции «Мак» полицейские изъяли более 36 кг наркотиков



В Забайкальском крае завершился второй этап антинаркотической операции «Мак-2020».



За 10 дней сотрудники различных подразделений полиции выявили 116 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Полицейские пресекли факты сбыта, хранения, перевозки запрещённых веществ, а также незаконной культивации и организации наркопритона.



Из незаконного оборота изъято больше 36 400 граммов наркотических веществ, большая часть из которых растительного происхождения.



Кроме того, в рамках операции полицейские вместе с представителями районных администраций провели обследования земельных участков. На территориях муниципальных образований уничтожили заросли наркосодержащей конопли на площади больше 50 гектаров, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

