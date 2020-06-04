В Улан-Удэ участники ДТП не признавали вину

Авария произошла на проспекте Автомобилистов
На проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ столкнулись Toyota Wish и Nissan X-Trail. По предварительной информации, водитель Wish ехал по главной дороге в направлении «Мегадома». Столкнувшийся с ним X-Trail съезжал в противоположном направлении.
Водители не получили травм. Водитель Nissan свою вину упорно не признавал. По его версии, именно он следовал по главной дороге, а съезд с главной дороги ему позволял быть в приоритете.
Как сообщал «Байкал-Daily», 2 июня в центре Улан-Удэ под колёса попала внезапно выскочившая на дорогу женщина. Это заснял видеорегистратор
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Авария произошла на проспекте Автомобилистов
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