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В Улан-Удэ на видео сняли, как сбили выскочившую на дорогу женщину

В Улан-Удэ на видео сняли, как сбили выскочившую на дорогу женщину
Происшествия,  Фото:dtp_03
Женщина неожиданно выбежала на дорогу в центре города

Вечером 2 июня в центре Улан-Удэ произошло ДТП. 28-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина», следуя по ул. Сухэ-Батора совершил наезд на 29-летнего пешехода.

Женщина вне зоны пешеходного перехода неожиданно выбежала на проезжую часть из-за стоящего автомобиля. В результате ДТП пешеход получила травмы различной степени тяжести, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Момент ДТП запечатлел видеорегистратор. Видео выложили в паблик dtp_03. На кадрах видно, как женщина резко выбегает на дорогу, попадает на капот автомобиля и отлетает от удара вперёд. Водитель в этот момент нецензурно ругается. 



За четыре месяца на дорогах республики произошло 25 ДТП по собственной неосторожности самих пешеходов, в которых четыре человека погибли и 23 травмированы.

ДТП
 
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