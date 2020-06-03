В Улан-Удэ на видео сняли, как сбили выскочившую на дорогу женщину





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИА Байкал Daily (@baikaldaily) 3 Июн 2020 в 12:10 PDT



За четыре месяца на дорогах республики произошло 25 ДТП по собственной неосторожности самих пешеходов, в которых четыре человека погибли и 23 травмированы.



За четыре месяца на дорогах республики произошло 25 ДТП по собственной неосторожности самих пешеходов, в которых четыре человека погибли и 23 травмированы.

Вечером 2 июня в центре Улан-Удэ произошло ДТП. 28-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина», следуя по ул. Сухэ-Батора совершил наезд на 29-летнего пешехода.Женщина вне зоны пешеходного перехода неожиданно выбежала на проезжую часть из-за стоящего автомобиля. В результате ДТП пешеход получила травмы различной степени тяжести, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.Момент ДТП запечатлел видеорегистратор. Видео выложили в паблик dtp_03. На кадрах видно, как женщина резко выбегает на дорогу, попадает на капот автомобиля и отлетает от удара вперёд. Водитель в этот момент нецензурно ругается.