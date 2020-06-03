 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Июня

02 Июня

Популярное

С горного озера в Бурятии вертолётом спасли шесть человек

С горного озера в Бурятии вертолётом спасли шесть человек
Происшествия, 
Вездеход рыбаков утонул в труднодоступной местности

1 июня в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в Бурятии поступила информация о том, что требуется эвакуация шести человек из труднодоступной местности в Северо-Байкальском районе.

Мужчины, жители Бурятии и Забайкальского края, путешествовали на вездеходе в верховьях реки Тыя. 1 июня вблизи перевала Озёрный их вездеход провалился под лёд и затонул на горном озере. Находившиеся в нём рыбаки самостоятельно выбрались из воды. При помощи спутникового телефона они сообщили о случившемся, что отсутствует провизия и расстояние до ближайшего населённого пункта по сложному рельефу около 80 километров.

В связи с активным процессом снеготаяния в горах проезд автотранспорта к месту происшествия отсутствовал, поэтому было принято решение о привлечении для эвакуации людей вертолёта МЧС.

2 июня вылет воздушного судна по погодным условиям был невозможен. Связь с группой мужчин поддерживалась при помощи смс, им было рекомендовано оставаться на месте и ждать спасателей.

Сегодня утром борт вылетел из столицы Бурятии, в спасательной операции были задействованы спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда.

- Мы обнаружили пострадавших недалеко от места провала, на берегу. Продуктов у них не было, но они организовали импровизированный бивак, высушили вещи и спокойно дожидались помощи. В горах еще много снега, глубиной около метра. Снег тяжёлый, мокрый. Выходить по нему пришлось бы долго. Хорошо, что им удалось спасти спутниковый телефон, - сообщил начальник Северобайкальского поисково-спасательного подразделения БПСО Олег Чесноков.

Мужчины были доставлены в посёлок Нижнеангарск в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. 



спасательная операция рыбаки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец едва не убил возлюбленную, решившую уйти от него
Улан-удэнец едва не убил возлюбленную, решившую уйти от него
Происшествия, 03.06.2020
Женщина, которой едва спасли жизнь, простила своего сожителя  
В Улан-Удэ на видео сняли, как сбили выскочившую на дорогу женщину
В Улан-Удэ на видео сняли, как сбили выскочившую на дорогу женщину
Происшествия, 03.06.2020
Женщина неожиданно выбежала на дорогу в центре города
В Улан-Удэ пьяный подросток на машине отца снёс столб
В Улан-Удэ пьяный подросток на машине отца снёс столб
Происшествия, 03.06.2020
В Улан-Удэ поймали сразу двух пьяных несовершеннолетних водителей
Житель Бурятии повёз собранную коноплю на такси
Житель Бурятии повёз собранную коноплю на такси
Происшествия, 03.06.2020
Машину сотрудники ДПС только из-за непристёгнутых ремней
Житель Бурятии обчистил квартиру соседей
Житель Бурятии обчистил квартиру соседей
Происшествия, 03.06.2020
Хозяева в это время были на даче
Укравшему постельное бельё из поезда читинцу грозит до пяти лет
Укравшему постельное бельё из поезда читинцу грозит до пяти лет
Происшествия, 03.06.2020
Мужчина украл не только постельное бельё, но и подушки с одеялом
В Улан-Удэ COVID-19 заразился сотрудник детсада
В Улан-Удэ COVID-19 заразился сотрудник детсада
Происшествия, 03.06.2020
В круг контактных лиц вошли и персонал, и детсадовцы, и их родители
В Бурятии село закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19
В Бурятии село закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19
Происшествия, 03.06.2020
Заразившаяся сотрудница магазина несколько дней обслуживала сельчан
В Иркутской области пьяный водитель убил своего пассажира
В Иркутской области пьяный водитель убил своего пассажира
Происшествия, 03.06.2020
Пассажир погиб после наезда «Шестёрки» на столб
На улан-удэнской ТЭЦ-1 произошло задымление
На улан-удэнской ТЭЦ-1 произошло задымление
Происшествия, 03.06.2020
Задымление произошло на очистных сооружениях ТЭЦ-1

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^