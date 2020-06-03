С горного озера в Бурятии вертолётом спасли шесть человек











1 июня в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в Бурятии поступила информация о том, что требуется эвакуация шести человек из труднодоступной местности в Северо-Байкальском районе.Мужчины, жители Бурятии и Забайкальского края, путешествовали на вездеходе в верховьях реки Тыя. 1 июня вблизи перевала Озёрный их вездеход провалился под лёд и затонул на горном озере. Находившиеся в нём рыбаки самостоятельно выбрались из воды. При помощи спутникового телефона они сообщили о случившемся, что отсутствует провизия и расстояние до ближайшего населённого пункта по сложному рельефу около 80 километров.В связи с активным процессом снеготаяния в горах проезд автотранспорта к месту происшествия отсутствовал, поэтому было принято решение о привлечении для эвакуации людей вертолёта МЧС.2 июня вылет воздушного судна по погодным условиям был невозможен. Связь с группой мужчин поддерживалась при помощи смс, им было рекомендовано оставаться на месте и ждать спасателей.Сегодня утром борт вылетел из столицы Бурятии, в спасательной операции были задействованы спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда.- Мы обнаружили пострадавших недалеко от места провала, на берегу. Продуктов у них не было, но они организовали импровизированный бивак, высушили вещи и спокойно дожидались помощи. В горах еще много снега, глубиной около метра. Снег тяжёлый, мокрый. Выходить по нему пришлось бы долго. Хорошо, что им удалось спасти спутниковый телефон, - сообщил начальник Северобайкальского поисково-спасательного подразделения БПСО Олег Чесноков.Мужчины были доставлены в посёлок Нижнеангарск в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.