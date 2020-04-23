В Бурятии горели три домохозяйства и заброшенный детсад





























Накануне в Прибайкальском районе Бурятии горели три домохозяйства.- Вчера, 22 апреля, в 13:08 на пульт пожарной части села Турка поступило сообщение о пожаре на территории частного домохозяйства в селе Горячинск. Расстояние до места пожара – 12 км, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.На момент прибытия пожарных горели надворные постройки и заборы на территории сразу трёх домовладений. Из-за плотной застройки, ветхости строений и сухой травы существовала угроза распространения огня на другие постройки.Всего в тушении пожара участвовали четыре пожарных расчёта, двое добровольных пожарных и около 30 местных жителей.- Пожар был локализован в 13:40, полностью ликвидирован в 15:50, - сообщили в агентстве ГО и ЧС.На территории первого домовладения повреждено 15 погонных метров забора. Во втором домовладении огонь уничтожил дощатый сарай, сеновал, курятник, стайку. У третьего соседа повреждена стайка, забор, а также сгорело 700 кв.м. сухой травы.Причиной пожара, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнём.Предположительно по этой же причине в селе Еловка Прибайкальского района произошёл пожар в заброшенном здании детского сада.- На момент прибытия было загорание здания и сухой растительности. В результате пожара здание уничтожено на площади 300 кв.м, - уточнили в агентстве ГО и ЧС.