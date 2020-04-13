Беременная улан-удэнка с друзьями обокрала собутыльника после драки

Мужчина сам убежал, оставив сумку с картой и пин-кодом



В Октябрьском районе вечером 11 апреля в полицию поступило заявление о краже от 42-летнего улан-удэнца. Он сообщил, что распивал спиртное с малознакомыми молодыми людьми – двумя девушками и их 35-летним приятелем. В ходе распития между мужчинами произошла словесная перепалка.



35-летний мужчина сначала покинул компанию, но затем вернулся, чтобы «проучить» обидчика. Завязалась драка. Улучив момент, мужчина убежал, оставив на месте конфликта сумку с телефоном и банковской картой (к карте прилагался пин-код).



Новые знакомые решили воспользоваться чужими средствами – на 2,5 тысячи рублей они приобрели алкоголь. Однако затем они выяснили, что на счету находится около 75 тысяч рублей – компания сняла их и поделила между собой.



- Все участники инцидента установлены полицейскими: девушки 27 и 28 лет, одна из которых беременна, у другой – двое детей, и 35-летний улан-удэнец. Ранее он был судим за тяжкие преступления, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В феврале условно осуждён за грабеж, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить вред, причинённый здоровью потерпевшего. По её итогам будет также принято правовое решение.

