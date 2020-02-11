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В Иркутской области от мошенников пострадали 10 человек

В Иркутской области от мошенников пострадали 10 человек
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Это данные за последние три дня 

С начала года в Иркутской области обманным путём мошенники заполучили 14 миллионов рублей. Только за последние три дня пострадавшими от действий злоумышленников стали около десяти человек.

Так, пенсионерка из Ангарска разместила электронное объявление о сдаче гаража в аренду. Женщине позвонил неизвестный, который выразил желание внести предоплату. Для этих целей аферист попросил свою жертву добраться до банкомата, после чего под диктовку она произвела ряд операций. В результате с её счета было списано более 50 тысяч рублей.

Ещё одной потерпевшей оказалась жительница Заларинского района, которая через популярную торговую площадку в Интернете продавала телят. При общении лжепокупатель попросил женщину передать данные карты и пришедшие смс-коды якобы для перевода средств в качестве предварительной оплаты. В результате владелица домашних животных лишилась более 30 тысяч рублей.

В Иркутске в полицию обратился учащийся первого курса одного из учебных заведений. Молодой человек сообщил полицейским, что в мессенджере ему пришло сообщение с незнакомого номера о раздаче бесплатных подарков. Для их получения необходимо оплатить банковскую комиссию. Студент перевёл 9 тысяч рублей, после чего номер абонента стал недоступным.

Полиция просит никому не передавать пин-коды и пароли от банковских карт, а также внимательно относиться к различным предложениям о проведении розыгрышей либо вручении бесплатных подарков. Кроме того, жителей просят постоянно разговаривать со своими пожилыми родственниками и предупреждать их о недопустимости перевода денежных средств неизвестным, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

мошенничество
 
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