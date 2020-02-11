Потерпевшая выразилась в его адрес нецензурной бранью
В Усть-Илимске суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, который убил владелицу ритуального салона.
27 мая 2019 года мужчина несколько раз ударил ножом 47-летнюю предпринимательницу – хозяйку ритуального комплекса. Мужчина испытывал к ней личную неприязнь.
Затем он поместил её в свой автомобиль и поехал в лес. Там мужчина поджёг машину с находившимся в салоне телом потерпевшей и скрылся с места преступления.
Подозреваемый был задержан сотрудниками угрозыска. Установлено, что ранее он уже отбывал наказание за убийство. На допросе следователям задержанный пояснил, что мотивом преступления стала обида на женщину в связи с тем, что она выразилась в его адрес нецензурной бранью.
Усть-Илимским городским судом вынесен обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области жестоко убил обидевшую его женщину
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