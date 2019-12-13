В Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека

Столкнулись «Газель» и «БМВ»
Накануне, 12 декабря, в Улан-Удэ около 8 часов вечера произошло ДТП с тремя пострадавшими.
71-летний водитель микроавтобуса «ГАЗ-32213», следуя со 148 квартала в направлении улицы Придорожная, совершил столкновение с автомобилем «БМВ 525» под управлением 25-летнего водителя. Водитель «БМВ» не имеет водительского удостоверения.
В результате ДТП водитель микроавтобуса и два пассажира «БМВ» с травмами были госпитализированы в БСМП.
Всего за минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировали 39 аварий с механическими повреждениями автомобилей. Это в два раза больше обычного, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером на Батарейке водитель «Тойоты» врезалась в забор частного жилого дома
.
Столкнулись «Газель» и «БМВ»
Во время разгрузки грузчик выбрасывал продукты в мусорный бак, чтобы позже забрать
Он пытался дать взятку в размере 160 тысяч рублей
Пиломатериалы перевозили в Китай, Таджикистан и Узбекистан
Женщина-водитель терпеливо ждала хозяина дома
Произошла коммунальная авария
Адвокат собирался украсть два миллиона рублей у одной организации
В одной из машин ехал ребёнок
В Бурятии вычислили, в какие месяцы, дни недели и в какое время чаще всего происходят смертельные ДТП
Авария произошла днём
Он спилил деревья на 290 тысяч рублей
Авария произошла на Элеваторе
Жертвами аферистов стали пожилые женщины
Деньги от продажи наркотиков вкладывались в частную пивоварню и сеть магазинов, для сокрытия дохода использовалась криптовалюта
В тот злополучный вечер родители малыша употребляли дома спиртное