 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Декабря

12 Декабря

Популярное

В Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека

В Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Столкнулись «Газель» и «БМВ»

Накануне, 12 декабря, в Улан-Удэ около 8 часов вечера произошло ДТП с тремя пострадавшими.

71-летний водитель микроавтобуса «ГАЗ-32213», следуя со 148 квартала в направлении улицы Придорожная, совершил столкновение с автомобилем «БМВ 525» под управлением 25-летнего водителя. Водитель «БМВ» не имеет водительского удостоверения.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и два пассажира «БМВ» с травмами были госпитализированы в БСМП.



Всего за минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировали 39 аварий с механическими повреждениями автомобилей. Это в два раза больше обычного, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером на Батарейке водитель «Тойоты» врезалась в забор частного жилого дома.


ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека
В Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека
Происшествия, 13.12.2019
Столкнулись «Газель» и «БМВ»
В Улан-Удэ грузчик пытался украсть продукты с «Амты»
В Улан-Удэ грузчик пытался украсть продукты с «Амты»
Происшествия, 13.12.2019
Во время разгрузки грузчик выбрасывал продукты в мусорный бак, чтобы позже забрать
В Забайкалье взяточника из Китая оштрафовали на 1,6 млн
В Забайкалье взяточника из Китая оштрафовали на 1,6 млн
Происшествия, 13.12.2019
Он пытался дать взятку в размере 160 тысяч рублей
Из Иркутской области контрабандой вывезли лес на 16 миллионов
Из Иркутской области контрабандой вывезли лес на 16 миллионов
Происшествия, 13.12.2019
Пиломатериалы перевозили в Китай, Таджикистан и Узбекистан
В Улан-Удэ «Тойота» врезалась в забор жилого дома
В Улан-Удэ «Тойота» врезалась в забор жилого дома
Происшествия, 13.12.2019
Женщина-водитель терпеливо ждала хозяина дома
В Иркутске адвоката обвиняют в покушении на мошенничество
В Иркутске адвоката обвиняют в покушении на мошенничество
Происшествия, 12.12.2019
Адвокат собирался украсть два миллиона рублей у одной организации
В Улан-Удэ произошло ДТП на мосту
В Улан-Удэ произошло ДТП на мосту
Происшествия, 12.12.2019
В одной из машин ехал ребёнок
В Бурятии назвали самый опасный для автомобилистов день недели
В Бурятии назвали самый опасный для автомобилистов день недели
Происшествия, 12.12.2019
В Бурятии вычислили, в какие месяцы, дни недели и в какое время чаще всего происходят смертельные ДТП
За сутки читинки отдали мошенникам более 200 тысяч
За сутки читинки отдали мошенникам более 200 тысяч
Происшествия, 12.12.2019
Жертвами аферистов стали пожилые женщины
В Иркутской области у банды изъяли наркотиков на 60 миллионов
В Иркутской области у банды изъяли наркотиков на 60 миллионов
Происшествия, 12.12.2019
Деньги от продажи наркотиков вкладывались в частную пивоварню и сеть магазинов, для сокрытия дохода использовалась криптовалюта
Улан-удэнец избил 8-месячного сына ведром
Улан-удэнец избил 8-месячного сына ведром
Происшествия, 12.12.2019
В тот злополучный вечер родители малыша употребляли дома спиртное

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^