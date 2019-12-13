В Улан-Удэ «Тойота» врезалась в забор жилого дома

Женщина-водитель терпеливо ждала хозяина дома
Накануне вечером, 13 декабря, на Батарейке в Улан-Удэ женщина на «Тойоте» врезалась в забор жилого частного дома. Всё произошло на перекрёстке улиц Жанаева и Удинская.
На повороте «Тойоту» занесло, и автомобиль врезался в забор дома, помяв его.
Скрываться водитель не стала. Она терпеливо ждала владельца жилища. Его то ли не было дома, то ли он не спешил выходить на улицу.
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