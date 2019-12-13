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В Улан-Удэ «Тойота» врезалась в забор жилого дома

В Улан-Удэ «Тойота» врезалась в забор жилого дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина-водитель терпеливо ждала хозяина дома

Накануне вечером, 13 декабря, на Батарейке в Улан-Удэ женщина на «Тойоте» врезалась в забор жилого частного дома. Всё произошло на перекрёстке улиц Жанаева и Удинская.

На повороте «Тойоту» занесло, и автомобиль врезался в забор дома, помяв его.

Скрываться водитель не стала. Она терпеливо ждала владельца жилища. Его то ли не было дома, то ли он не спешил выходить на улицу.



Как сообщал «Байкал-Daily», накануне Госавтоинспекция Бурятии назвала самый опасный для автомобилистов день недели.
ДТП
 
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