Подозреваемый нигде не работает и имеет судимость
В посёлке Онохой Заиграевского района полицейские задержали подозреваемого в краже электроинструментов у жительницы расположенного рядом ДНТ. 26 августа женщина сообщила в полицию, что с 24 до 26 июня из кладовой во дворе дома были украдены электрическая углошлифовальная машинка и деревообрабатывающий станок.
Вор воспользовался оплошностью владелицы, не запершей кладовую, где хранились инструменты. Ущерб составил 7 500 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие.
В отношении подозреваемого – 34-летнего не работающего ранее судимого жителя одного из ДНТ района – судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл из кладовки электроинструменты
Происшествия, Фото:
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