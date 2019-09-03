Житель Бурятии украл из кладовки электроинструменты

Подозреваемый нигде не работает и имеет судимость



В посёлке Онохой Заиграевского района полицейские задержали подозреваемого в краже электроинструментов у жительницы расположенного рядом ДНТ. 26 августа женщина сообщила в полицию, что с 24 до 26 июня из кладовой во дворе дома были украдены электрическая углошлифовальная машинка и деревообрабатывающий станок.



Вор воспользовался оплошностью владелицы, не запершей кладовую, где хранились инструменты. Ущерб составил 7 500 рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ведётся следствие.



В отношении подозреваемого – 34-летнего не работающего ранее судимого жителя одного из ДНТ района – судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

