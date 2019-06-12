В Улан-Удэ пациент больницы обокрал соседей по палате

Также он обокрал свою спящую знакомую



Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 в Улан-Удэ задержали подозреваемого в кражах, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



41-летний горожанин около магазина встретил свою знакомую. Женщина пригласила его в гости для распития спиртного. При этом она уточнила, что у неё дома спит приятель, с которым она ранее употребляла алкоголь.



Подозреваемый согласился на предложение гражданки. А когда после распития хозяйка квартиры уснула, он украл из кармана её 38-летнего приятеля документы с шестью тысячами рублей и скрылся.



В ходе следствия правоохранители выяснили, что спустя два дня мужчина также совершил кражу в медучреждении, куда был госпитализирован по медицинским показаниям. Ночью он украл имущество у соседей по палате: три сотовых телефона, туалетную воду, солнцезащитные очки и жилетку общей стоимостью около 15 тысяч рублей.



В настоящее время похищенные из больницы вещи у подозреваемого изъяты. Возбуждены уголовные дела о кражах.



Мужчина не работает, ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. За 26 лет он был судим 10 раз.

