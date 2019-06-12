Также он обокрал свою спящую знакомую
Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №2 в Улан-Удэ задержали подозреваемого в кражах, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
41-летний горожанин около магазина встретил свою знакомую. Женщина пригласила его в гости для распития спиртного. При этом она уточнила, что у неё дома спит приятель, с которым она ранее употребляла алкоголь.
Подозреваемый согласился на предложение гражданки. А когда после распития хозяйка квартиры уснула, он украл из кармана её 38-летнего приятеля документы с шестью тысячами рублей и скрылся.
В ходе следствия правоохранители выяснили, что спустя два дня мужчина также совершил кражу в медучреждении, куда был госпитализирован по медицинским показаниям. Ночью он украл имущество у соседей по палате: три сотовых телефона, туалетную воду, солнцезащитные очки и жилетку общей стоимостью около 15 тысяч рублей.
В настоящее время похищенные из больницы вещи у подозреваемого изъяты. Возбуждены уголовные дела о кражах.
Мужчина не работает, ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. За 26 лет он был судим 10 раз.
В Улан-Удэ пациент больницы обокрал соседей по палате
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Его поймал возвращавшийся домой полицейский
Также он обокрал свою спящую знакомую
Но грабителя на выходе задержала решительная сотрудница общепита
Обе машины не смогли сами уехать с места
Другие четверо детей продолжают лечение
Гаджеты он хотел перебросить через ограждение
Сожительница убитого спала на одной кровати с трупом
Украденные велосипеды нашли по следам на песке
Его задержали через несколько минут
За прошедшие сутки проводились работы по тушению восьми лесных пожаров
Женщина говорила, что забыла пин-код, и просила пробить товар на сумму, допустимую при бесконтактном способе оплаты
Ущерб оценён в 20 миллионов рублей
Наркотик он приобрёл прошлой осенью
Он украл из её чемодана колонку и зарядку для телефона
За ложное сообщение мужчина получил условный срок