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Мать пострадавшего на батуте в Улан-Удэ малыша: «Сын часто это вспоминает»

Мать пострадавшего на батуте в Улан-Удэ малыша: «Сын часто это вспоминает»
Происшествия, 
Семье шестого пострадавшего на батуте ребёнку сначала не хотели платить компенсацию, как остальным детям

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе возле Дома торговли перевернулся батут, в котором играли дети. Тут же на «скорой» в ДРКБ увезли пятерых детей, четверо из которых попали в реанимацию. Пятый находился в отделении травматологии.

На следующий день стало известно о шестом пострадавшем. Родители трёхлетнего мальчика самостоятельно обратились в больницу тем вечером. Показаний для госпитализации ребёнка не нашлось, его отпустили на амбулаторное лечение.

Сейчас шестой пострадавший на батуте ребёнок проходит амбулаторное лечение. У мальчика сотрясение головного мозга и осложнения на глаза, рассказала «Байкал-Daily» мама ребёнка.

Как всё произошло

На батут трёхлетний малыш отправился с дедушкой. Когда батут перевернулся, мальчик находился внутри надувного домика на батуте. Вероятно, именно и спасло мальчика от серьёзных травм. После произошедшего шокированный дедушка отправился с внуком домой, поскольку семья живёт рядом. По словам матери, видимых травм не было.

- Ребёнок пришёл домой сильно испуганный. Резко сын стал вялым и сразу уснул, спал до 19 часов вечера, хотя днём он не спит, ложится поздно вечером и просыпается рано утром. Спал целых шесть часов. Нас это взволновало, мы начали беспокоиться и сразу, как сын проснулся, мы обратились в клиническую больницу. Нас проверили, сказали, что всё хорошо и отправили домой. Мы не могли нарадоваться, что с ним все в порядке, – рассказала «Байкал-Daily» мама мальчика Аялга.

Утром 31 мая им позвонила педиатр и направила на обследования к окулисту и неврологу. Врачи диагностировали сотрясение мозга и изменения правого глаза. Им выписали лекарства, назначили повторное обследование через две недели и отправили домой.

- Сейчас ребёнок совсем вялый, стал много спать, мало кушает. Он изменился, поведение стало другим, нежели раньше. Часто вспоминает этот случай, особенно проезжая мимо того места, – делится впечатлениями мама.

Компенсация?

Как сообщал «Байкал-Daily», семьям, чьи дети пострадали во время ЧП по распоряжению главы Бурятии выплатили компенсации на лечение в размере 400 тысяч рублей. Тогда же сообщили, что вопрос поводу выплат для шестого пострадавшего будут решать отдельно.

Как только об этом стало известно, Аялга обратилась в мэрию города. Там ей сообщили, что им положена компенсация в размере 10 тысяч рублей и перенаправили в министерство социальной защиты населения республики.

- Дали номер соцзащиты, сказали: узнайте у них, ещё вам нужно пройти комиссию, доказать, что именно вы там пострадали. У нас есть все видеодоказательства с момента ЧП. Мы позвонили в соцзащиту, они сказали уточнят. Но выяснилось, что нам никакой компенсации не дадут. Так как сын не нуждается в госпитализации. Сказали обращаться в суд, написать заявление на хозяина батута. В общем, мы никакой поддержки ни от кого не получали, – пожаловалась Аялга.



Накануне, после обращения матери пострадавшего ребёнка в редакцию, «Байкал-Daily» запросил комментарий по этому поводу в министерстве социальной защиты населения республики. За сутки там пересмотрели ситуацию и сообщили, что семья всё-таки получит компенсацию на лечение.

- Поскольку семья обратилась тем же вечером в медицинское учреждение и у ребёнка были диагностированы травмы средней тяжести, он является пострадавшим в результате того же самого инцидента. Поэтому этому ребёнку также будет оказана материальная помощь из средств резервного фонда правительства Бурятии на лечение и дальнейшую реабилитацию, – сообщили в пресс-службе минсоцзащиты.

Работа по выплате компенсаций уже начата, уверили в министерстве.

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