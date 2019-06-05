Мать пострадавшего на батуте в Улан-Удэ малыша: «Сын часто это вспоминает»

- Дали номер соцзащиты, сказали: узнайте у них, ещё вам нужно пройти комиссию, доказать, что именно вы там пострадали. У нас есть все видеодоказательства с момента ЧП. Мы позвонили в соцзащиту, они сказали уточнят. Но выяснилось, что нам никакой компенсации не дадут. Так как сын не нуждается в госпитализации. Сказали обращаться в суд, написать заявление на хозяина батута. В общем, мы никакой поддержки ни от кого не получали, – пожаловалась Аялга.









