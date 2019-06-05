Мать пострадавшего на батуте в Улан-Удэ малыша: «Сын часто это вспоминает»

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе возле Дома торговли перевернулся батут, в котором играли дети. Тут же на «скорой» в ДРКБ увезли пятерых детей, четверо из которых попали в реанимацию. Пятый находился в отделении травматологии.
На следующий день стало известно о шестом пострадавшем. Родители трёхлетнего мальчика самостоятельно обратились в больницу тем вечером. Показаний для госпитализации ребёнка не нашлось, его отпустили на амбулаторное лечение.
Сейчас шестой пострадавший на батуте ребёнок проходит амбулаторное лечение. У мальчика сотрясение головного мозга и осложнения на глаза, рассказала «Байкал-Daily» мама ребёнка.
Как всё произошло
На батут трёхлетний малыш отправился с дедушкой. Когда батут перевернулся, мальчик находился внутри надувного домика на батуте. Вероятно, именно и спасло мальчика от серьёзных травм. После произошедшего шокированный дедушка отправился с внуком домой, поскольку семья живёт рядом. По словам матери, видимых травм не было.
- Ребёнок пришёл домой сильно испуганный. Резко сын стал вялым и сразу уснул, спал до 19 часов вечера, хотя днём он не спит, ложится поздно вечером и просыпается рано утром. Спал целых шесть часов. Нас это взволновало, мы начали беспокоиться и сразу, как сын проснулся, мы обратились в клиническую больницу. Нас проверили, сказали, что всё хорошо и отправили домой. Мы не могли нарадоваться, что с ним все в порядке, – рассказала «Байкал-Daily» мама мальчика Аялга.
Утром 31 мая им позвонила педиатр и направила на обследования к окулисту и неврологу. Врачи диагностировали сотрясение мозга и изменения правого глаза. Им выписали лекарства, назначили повторное обследование через две недели и отправили домой.
- Сейчас ребёнок совсем вялый, стал много спать, мало кушает. Он изменился, поведение стало другим, нежели раньше. Часто вспоминает этот случай, особенно проезжая мимо того места, – делится впечатлениями мама.
Компенсация?
Как сообщал «Байкал-Daily», семьям, чьи дети пострадали во время ЧП по распоряжению главы Бурятии выплатили компенсации на лечение в размере 400 тысяч рублей. Тогда же сообщили, что вопрос поводу выплат для шестого пострадавшего будут решать отдельно.
Как только об этом стало известно, Аялга обратилась в мэрию города. Там ей сообщили, что им положена компенсация в размере 10 тысяч рублей и перенаправили в министерство социальной защиты населения республики.
- Дали номер соцзащиты, сказали: узнайте у них, ещё вам нужно пройти комиссию, доказать, что именно вы там пострадали. У нас есть все видеодоказательства с момента ЧП. Мы позвонили в соцзащиту, они сказали уточнят. Но выяснилось, что нам никакой компенсации не дадут. Так как сын не нуждается в госпитализации. Сказали обращаться в суд, написать заявление на хозяина батута. В общем, мы никакой поддержки ни от кого не получали, – пожаловалась Аялга.
Накануне, после обращения матери пострадавшего ребёнка в редакцию, «Байкал-Daily» запросил комментарий по этому поводу в министерстве социальной защиты населения республики. За сутки там пересмотрели ситуацию и сообщили, что семья всё-таки получит компенсацию на лечение.
- Поскольку семья обратилась тем же вечером в медицинское учреждение и у ребёнка были диагностированы травмы средней тяжести, он является пострадавшим в результате того же самого инцидента. Поэтому этому ребёнку также будет оказана материальная помощь из средств резервного фонда правительства Бурятии на лечение и дальнейшую реабилитацию, – сообщили в пресс-службе минсоцзащиты.
Работа по выплате компенсаций уже начата, уверили в министерстве.
Читайте также:
В Улан-Удэ закроют все аттракционы без разрешений
Владельца батута, на котором пострадали дети в Улан-Удэ, заключили под домашний арест
В Улан-Удэ всех пострадавших на батуте детей перевели из реанимации
Очевидцы ЧП с батутом в Улан-Удэ: «Все в крови были, мамы плакали»
В Улан-Удэ появилось новое видео перевернувшегося батута с детьми
В дацанах Бурятии помолятся за пострадавших на батуте детей