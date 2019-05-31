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В Улан-Удэ появился шестой пострадавший от перевернувшегося батута

В Улан-Удэ появился шестой пострадавший от перевернувшегося батута
Происшествия, 
Министр здравоохранения подробности рассказал о состоянии детей после ЧП с батутом

Четверо детей, пострадавших вчера на опрокинувшемся батуте, по-прежнему находятся в реанимации в Детской республиканской клинической больнице. Пятый ребёнок - в отделении травматологии. Об их состоянии сегодня рассказал министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев на совещании в мэрии Улан-Удэ.

- По состоянию детей. Девочка 4 лет находится в крайне тяжёлом состоянии, там травма очень тяжёлая, вчера провели операцию в связи со сдавленным переломом, сейчас она на искусственной вентиляции лёгких. По ней по поручению главы Бурятии я доложил в министерство здравоохранения России. Министерство дало поручение главному внештатному детскому нейрохирургу России, и мы с ним по телефону по поводу девочки проконсультировались. Сегодня все обследования, которые мы провели, направим в институт имени Бурденко. И там согласуем время проведения телеконсультации, - сообщил он.

Что касается второго ребёнка – мальчика 7 лет, то он также в тяжёлом состоянии. У него зафиксирован перелом костей черепа.

- Сейчас мы наблюдаем, но есть клиника ухудшения состояния, взяли на дополнительное исследование, посмотрим, есть ли появление или нарастание гематомы в черепе. Мы работаем, в принципе, гемодинамика у него стабильная, идёт уточнение диагноза, - отметил министр.

Также Дамбинима Самбуев дал подробные разъяснения по состоянию трёх девочек.

- По девочке трёх лет, там перелом костей предплечья, тоже находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Костные отломки совмещены, гипс наложен, по ушибу головного мозга проводится лечение. Ещё одна девочка, которая тоже находится в реанимации, 4 лет. У неё ушиб головного мозга, скальпированная рана подбородка, челюстно-лицевые хирурги провели операцию. Первичная хирургическая обработка раны проведена, ещё в дополнение есть очень много ссадин, ушибов по телу, - сказал он.

Пятому ребёнку повезло больше, если это можно назвать везением. Девочка 6 лет проходит лечение в отделении травматологии. У неё – сотрясение головного мозга, рвано-ушибленная рана подбородка.

- Первичная хирургическая обработка проведена, швы на рану наложены, она будет продолжать лечение в травматологическом отделении, - добавил министр.

Оказалось, что на батуте находился ещё один малыш – мальчик 4 лет. Но родители с ребёнком самостоятельно обратились в приёмный покой больницы не днём, а вечером. Он стал шестым пострадавшим.

- Он после осмотра, обследования отпущен на амбулаторное лечение, у ребёнка ушиб затылочной области. Диагноз ещё уточняется, - заключил Дамбинима Самбуев.

Как сообщал «Байкал- Daily», днём 30 мая в Улан-Удэ дети пострадали, играя на надувном батуте у Дома торговли. Батут перевернуло порывом ветром, верёвки, которые его держали, оборвались. 




Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей» (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Семьям пострадавших детей выплатят компенсации, о чём заявил вчера глава Бурятии Алексей Цыденов. 

Сегодня стало известно, что проверку также начала прокуратура.

О ЧП сообщили крупнейшие федеральные СМИ. В том числе сюжет снял Первый канал.

батут
 
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