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Семьям пострадавших на батуте детей в Улан-Удэ выплатили по 400 тысяч

Семьям пострадавших на батуте детей в Улан-Удэ выплатили по 400 тысяч
Происшествия, 
Деньги срочно выделили из резервного фонда правительства Бурятии

Пять семей, чьи дети пострадали на перевернувшемся 30 мая батуте, получили компенсации по 400 тысяч рублей. Деньги выделены из резервного фонда правительства Бурятии.

Информация о том, что детям будет выплачена компенсация, появилась накануне, это пообещал во второй половине дня глава Бурятии Алексей Цыденов. Сегодня утром сумму материальной помощи уточнили на совещании в мэрии.

- Главой республики принято решение об оказании материальной помощи семьям детей, госпитализированных в лечебное учреждение. Соответствующее распоряжение уже подписано. 2 млн из средств фонда непредвиденных расходов выделяются. Это 400 тысяч рублей на одного ребёнка. Вот, по тому мальчику, который поступил вчера вечером, вопрос будет прорабатываться, будем определять – как там, что, - сообшила и.о. министра социальной защиты населения Бурятии Анастасия Меринова.

«Министерству социальной защиты населения Бурятии произвести выплату денежных средств в размере по 400 000 рублей гражданам, пострадавшим в результате инцидента, произошедшего 30 мая 2019 года на ул. Терешковой рядом со зданием Дома торговли в Улан-Удэ, или их законным представителям», - сказано в распоряжении правительства Бурятии, подписанном Алексеем Цыденовым.

Денежные средства были сегодня перечислены в банки пяти пострадавшим семьям, уточнили в пресс-службе правительства Бурятии.

Отметим, что в мэрии также рассматривается возможность оказания материальной помощи.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня стало известно о шестом пострадавшем ребёнке. Родители 4-летнего мальчика обратились к медикам не сразу, а только вечером. Этот мальчик отделался ушибом затылочной области, в госпитализации не нуждается.

Днём 30 мая в Улан-Удэ в результате порыва ветра опрокинулся надувной батут. Он поднялся над землёй и перевернулся, несколько выпали из батута прямо на землю с высоты нескольких метров. Четверо из пяти госпитализированных детей находятся в реанимации детской республиканской клинической больницы. Состояние оценивается как тяжёлое. Ещё один ребёнок находится в отделении травматологии. У всех ушибы головного мозга. Одну девочку сегодня прооперировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей». 

О ЧП сообщили крупнейшие федеральные СМИ. В том числе сюжет снял Первый канал.




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