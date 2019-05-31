Семьям пострадавших на батуте детей в Улан-Удэ выплатили по 400 тысяч

Пять семей, чьи дети пострадали на перевернувшемся 30 мая батуте, получили компенсации по 400 тысяч рублей. Деньги выделены из резервного фонда правительства Бурятии.
Информация о том, что детям будет выплачена компенсация, появилась накануне, это пообещал во второй половине дня глава Бурятии Алексей Цыденов. Сегодня утром сумму материальной помощи уточнили на совещании в мэрии.
- Главой республики принято решение об оказании материальной помощи семьям детей, госпитализированных в лечебное учреждение. Соответствующее распоряжение уже подписано. 2 млн из средств фонда непредвиденных расходов выделяются. Это 400 тысяч рублей на одного ребёнка. Вот, по тому мальчику, который поступил вчера вечером, вопрос будет прорабатываться, будем определять – как там, что, - сообшила и.о. министра социальной защиты населения Бурятии Анастасия Меринова.
«Министерству социальной защиты населения Бурятии произвести выплату денежных средств в размере по 400 000 рублей гражданам, пострадавшим в результате инцидента, произошедшего 30 мая 2019 года на ул. Терешковой рядом со зданием Дома торговли в Улан-Удэ, или их законным представителям», - сказано в распоряжении правительства Бурятии, подписанном Алексеем Цыденовым.
Денежные средства были сегодня перечислены в банки пяти пострадавшим семьям, уточнили в пресс-службе правительства Бурятии.
Отметим, что в мэрии также рассматривается возможность оказания материальной помощи.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня стало известно о шестом пострадавшем ребёнке. Родители 4-летнего мальчика обратились к медикам не сразу, а только вечером. Этот мальчик отделался ушибом затылочной области, в госпитализации не нуждается.
Днём 30 мая в Улан-Удэ в результате порыва ветра опрокинулся надувной батут. Он поднялся над землёй и перевернулся, несколько выпали из батута прямо на землю с высоты нескольких метров. Четверо из пяти госпитализированных детей находятся в реанимации детской республиканской клинической больницы. Состояние оценивается как тяжёлое. Ещё один ребёнок находится в отделении травматологии. У всех ушибы головного мозга. Одну девочку сегодня прооперировали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей».
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