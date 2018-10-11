11 Октября

10 Октября

Популярное

У жителя Бурятии изъяли почти 5 кг марихуаны

Происшествия, 
Его супруга рассказала полицейским о месте хранения наркотиков  

Вечером 9 октября к полицейским Мухоршибирского района Бурятии обратилась жительница села Никольск и рассказала, что её избивает пьяный супруг. На место происшествия незамедлительно выехали стражи порядка.

В ходе разбирательства звонившая рассказала оперативникам, что муж употребляет наркотики и указала места их хранения.

Сотрудники полиции изъяли два мешка с марихуаной из амбара и тепляка хозяев дома. Общий вес запрещённого вещества составил 4 кг 700 гр.

Кроме того, по предварительной информации, у 53-летнего мужчины был установлен факт потребления наркотика. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
наркотики полиция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

У жителя Бурятии изъяли почти 5 кг марихуаны
Происшествия, 11.10.2018
Его супруга рассказала полицейским о месте хранения наркотиков
В Забайкалье трое налётчиков напали на пенсионерку
В Забайкалье трое налётчиков напали на пенсионерку
Происшествия, 11.10.2018
Они отобрали у неё телефоны, цепочку и серьги  
Забайкалец украл трёх лошадей
Происшествия, 11.10.2018
Двух он успел забить, а мясо продать. Ещё одного коня мужчина продал неизвестным лицам
В Забайкалье преступника нашли по следам от тележки
Происшествия, 11.10.2018
Сотрудники полиции легко вычислили подозреваемого
Житель Бурятии сорвал кулон с шеи посетительницы кафе
Житель Бурятии сорвал кулон с шеи посетительницы кафе
Происшествия, 11.10.2018
Позже украденное он передал через знакомых
У читинки изъяли тысячу запрещённых таблеток для похудания
У читинки изъяли тысячу запрещённых таблеток для похудания
Происшествия, 11.10.2018
Таблетки содержали запрещённое вещество – сибутрамин
В «пьяном» ДТП в Улан-Удэ погиб пассажир
В «пьяном» ДТП в Улан-Удэ погиб пассажир
Происшествия, 11.10.2018
Автомобиль превратился в груду металла. ФОТО
Ущерб от лесных пожаров в Иркутской области сократился в 6 раз
Ущерб от лесных пожаров в Иркутской области сократился в 6 раз
Происшествия, 11.10.2018
Сумма ущерба, нанесённого лесными пожарами, в Иркутской области в текущем году снизилась в 5,8 раза по сравнению с прошлым годом
В Бурятии сгорели крыша, баня и выгорела квартира
В Бурятии сгорели крыша, баня и выгорела квартира
Происшествия, 11.10.2018
Пожары случились в трёх районах республики 
В Бурятии под видом сотрудников Роспотребнадзора орудуют мошенники
В Бурятии под видом сотрудников Роспотребнадзора орудуют мошенники
Происшествия, 10.10.2018
Управление предупреждает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Житель Иркутской области убил приятеля одним ударом кухонного ножа
Происшествия, 10.10.2018
Тайшетский городской суд вынес приговор местному жителю, по чьей вине погиб мужчина
В Бурятии на поле поймали сборщика конопли
Происшествия, 10.10.2018
На месте мужчина был в наркотическом опьянении

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^