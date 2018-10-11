У жителя Бурятии изъяли почти 5 кг марихуаны

Его супруга рассказала полицейским о месте хранения наркотиков



Вечером 9 октября к полицейским Мухоршибирского района Бурятии обратилась жительница села Никольск и рассказала, что её избивает пьяный супруг. На место происшествия незамедлительно выехали стражи порядка.



В ходе разбирательства звонившая рассказала оперативникам, что муж употребляет наркотики и указала места их хранения.



Сотрудники полиции изъяли два мешка с марихуаной из амбара и тепляка хозяев дома. Общий вес запрещённого вещества составил 4 кг 700 гр.



Кроме того, по предварительной информации, у 53-летнего мужчины был установлен факт потребления наркотика. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.



Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

