В Иркутской области в июне утонули шесть человек

На берегах Ангары появились таблички «Купаться запрещено»



В июне в Иркутской области уже зарегистрированы трагические случаи гибели людей. С начала месяца на водоёмах региона утонули 6 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Все погибшие – взрослые люди. Большинство из них перед купанием употребляли спиртные напитки и купались в состоянии алкогольного опьянения. Это основной фактор, способствующий гибели людей на воде. Прошлым летом на реках области утонули 104 человека, 21 из них ребёнок. Несовершеннолетние были оставлены без присмотра у воды.



В Иркутске на берегах Ангары появились таблички «Купаться запрещено» - расположены они в центре города на острове Юность. В жаркие дни сюда приходят десятки людей. Это место массового отдыха. Загорать здесь можно, а вот купаться опасно – человек может не справиться с сильным течением на большой глубине.



В областном центре в настоящее время нет общественных пляжей, где разрешено купаться. Единственный пляж на заливе Якоби пока не оборудован по всем требованиям безопасности, не говоря уже о других диких местах.



Патрулирование мест массового отдыха будет усилено в выходные дни. Все возможные стихийные пляжи должны быть оборудованы запрещающими купание знаками. О соблюдении требований безопасности должны позаботиться администрации муниципальных образований.



К рейдам по местам массового отдыха государственные инспекторы по маломерным судам будут привлекать инспекторов по делам несовершеннолетних. Ответственность за оставление детей без присмотра лежит на родителях.

