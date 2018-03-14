Главу МВД Бурятии поблагодарили за раскрытие мошенничества на миллион рублей

В адрес министра внутренних дел по Бурятии генерал-майора полиции Олега Кудинова поступила благодарность от сотрудницы Центра занятости населения Улан-Удэ Ольги Бычковой



В письме она выразила признательность следователю по особо важным делам Следственной части Следственного Управления регионального МВД майору юстиции Ирине Ануфриевой - за компетентное и профессиональное расследование уголовного дела по факту кражи денежных средств. Уголовное дело было возбуждено в июне 2017 года, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



В ходе расследования Ириной Ануфриевой установлено, что летом 2015 года подозреваемая при получении безвозмездной субсидии в рамках специальной программы содействия занятости населения похитила более миллиона рублей. Гражданка предоставила в государственные учреждения фиктивные документы, подтверждающие, якобы, понесенные юридическими лицами затраты по оснащению двух рабочих мест и созданию инфраструктуры инвалидам-колясочникам.



В ходе предварительного следствия злоумышленница вину в совершенных противоправных деяниях признала и возместила причинённый ущерб. Направленное в Октябрьский районный суд уголовное дело с обвинительным заключением рассмотрено по существу. Предприниматель приговорена к наказанию в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.



Общий срок расследования уголовного дела составил 7 месяцев.



По словам автора благодарственного письма: «Ирина Викторовна проявила себя как очень грамотный, компетентный сотрудник… Она объективно и вдумчиво подошла к сбору доказательств, проанализировала показания свидетелей и подготовила доказательную базу. А самое главное, за время проведения расследования были возвращены бюджетные финансовые средства (а это более 1 млн. рублей!)»



