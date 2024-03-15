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В Бурятии офицер Росгвардии рассказал о поступлении в ведомственные институты

В Бурятии офицер Росгвардии рассказал о поступлении в ведомственные институты
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Алексей Юнг призвал сделать правильный выбор профессии 

Начальник отделения учёта и комплектования управления Росгвардии по Бурятии подполковник Алексей Юнг рассказал в эфире радиостанции «Маяк-Улан-Удэ» об особенностях поступления в высшие учебные заведения войск национальной гвардии Российской Федерации, а также в президентские кадетские училища.

Радиослушателям рассказали обо всех высших учебных заведениях Росгвардии. Особое внимание росгвардеец уделил требованиям, предъявляемым к абитуриентам, процессу подачи документов для зачисления, а также социальным гарантиям курсантов.

- Выбор профессии – один из важнейших этапов в жизни каждого человека. Правильно сделанный выбор профессии – это залог будущего, а также польза обществу и государству, - отметил офицер Росгвардии Алексей Юнг.

В войсках национальной гвардии Российской Федерации проводится набор в четыре военных института: Новосибирский военный институт имени генерала армии Яковлева, Пермский военный институт, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт, Саратовский военный ордена Жукова краснознамённый институт.

Во всех вышеперечисленных вузах приём осуществляется по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» и «Перевод и переводоведение».

 До 1 апреля необходимо подать заявление в военные комиссариаты муниципального образования или в территориальный орган Росгвардии по месту воинского учёта. Поступление осуществляется на базе среднего (полного) общего образования и на базе среднего профессионального образования.

Также подполковник Юнг особо отметил, что с 1 марта по 30 апреля объявляется приём документов от родителей (законных представителей) кандидатов на обучение с 5 класса в Московское президентское кадетское училище имени М.А. Шолохова и Пермское президентское кадетское училище имени Героя России Ф. Кузьмина.

Подробная информация о ведомственных вузах и кадетских училищах размещена на сайте Росгвардии в разделе «Образовательные организации». 

По всем возникающим вопросам абитуриенты и их законные представители могут обратиться по адресу: Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 67, телефоны: 8 (3012) 37-81-35.

Росгвардия

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