В Бурятии ламы проведут Ганжур хурал

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В течение трёх дней будут читаться сутры из буддийского канона



17, 18 и 19 марта в Иволгинском дацане в Бурятии пройдёт Ганжур хурал. Ганжур хурал – один из восьми больших буддийских годовых праздников. Во время трёхдневного молебна ламы дацана начитывают слова Будды, находящиеся в 108 томах собраний сочинений «Ганжур». В этом буддийском каноне собраны наставления и поучения Будды к своим ученикам в области теологии, философии, истории, логики, медицины и языкознания.



- Считается, что слушание декламации этих сутр не отличается от слушания учения непосредственно из уст Будды Шакьямуни, что, в свою очередь, даёт мощный положительный импульс для обретения благополучия, здоровья, счастья в будущем для самого слушателя и его близких, - сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.



В первый день праздника, 17 марта, ламы Иволгинского дацана с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 начнут читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур».



Основным считается второй день праздника, в этом году он приходится на понедельник, 18 марта. С 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 ламы продолжат читать сутры из «Ганжура».



19 марта с 9:00 до 12:00 ламы завершат читать сутры. По окончании ламы и прихожане пройдут гороо с томами собраний сочинений Будды.



Возрастное ограничение: 6+.

