В течение трёх дней будут читаться сутры из буддийского канона
17, 18 и 19 марта в Иволгинском дацане в Бурятии пройдёт Ганжур хурал. Ганжур хурал – один из восьми больших буддийских годовых праздников. Во время трёхдневного молебна ламы дацана начитывают слова Будды, находящиеся в 108 томах собраний сочинений «Ганжур». В этом буддийском каноне собраны наставления и поучения Будды к своим ученикам в области теологии, философии, истории, логики, медицины и языкознания.
- Считается, что слушание декламации этих сутр не отличается от слушания учения непосредственно из уст Будды Шакьямуни, что, в свою очередь, даёт мощный положительный импульс для обретения благополучия, здоровья, счастья в будущем для самого слушателя и его близких, - сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.
В первый день праздника, 17 марта, ламы Иволгинского дацана с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 начнут читать сутры из свода сочинений Будды «Ганжур».
Основным считается второй день праздника, в этом году он приходится на понедельник, 18 марта. С 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 ламы продолжат читать сутры из «Ганжура».
19 марта с 9:00 до 12:00 ламы завершат читать сутры. По окончании ламы и прихожане пройдут гороо с томами собраний сочинений Будды.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии ламы проведут Ганжур хурал
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В течение трёх дней будут читаться сутры из буддийского канона
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