В Улан-Удэ студентка едва не осталась без пенсии по потере кормильца



20-летняя на тот момент истец находилась на полном содержании отца и регулярно получала от него помощь, о чём и рассказала в своём заявлении. Эти деньги были основным источником её дохода. За неделю до потери родителя девушка устроилась на работу, из-за чего ей, судя по всему, и не назначили выплату.



Суд установил, что заплата улан-удэнки в клинике, куда она устроилась, составляет 11 238 рублей, но это не говорит, что такой суммы достаточно для жизни, к тому же истец является студенткой учебного заведения.



Служители Фемиды встали на её сторону и обязали ОСФР назначить пособие. Поскольку девушка обратилась с соответствующим заявлением в ведомство в срок, не превышающий 12 месяцев со дня смерти отца, пенсию она начала получать с 1 сентября 2022-го. Решение обжаловать не стали и оно уже вступило в законную силу.





Жительница бурятской столицы подала в суд на отделение социального фонда по Бурятии. Девушка потребовала, чтобы СФР назначил ей пенсию по потере кормильца. Речь об отце улан-удэнки, который скончался в ноябре 2021-го.