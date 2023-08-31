В Бурятии прокуратура добилась установки 44 дорожных знаков у школ и детсадов





В Хоринском районе Бурятии после вмешательства прокуратуры установили дорожные знаки вблизи школ и детсадов, а также отремонтировали дорожные ограждения.- Прокуратура Хоринского района проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что в нарушение требований законодательства на участках автомобильных дорог вблизи девяти детских образовательных учреждений района отсутствовали знаки «Дети», «Ограничение максимальной скорости», «Зона действия», «Пешеходный переход». Возле двух школ дорожное ограждение пришло в ненадлежащее состояние, что создавало риск совершения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Глава Хоринского района получил прокурорское представление. После этого вблизи школ и детских садов установили 44 дорожных знака, а дорожные ограждения привели в порядок.«Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - уточнили в прокуратуре.