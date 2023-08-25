Мужчина нарушил правила отбывания принудительных работ
В Бурятии за нарушение порядка отбывания принудительных работ осуждённому неотбытую часть наказания заменили на лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Установлено, что мужчина отбывал наказание в колонии строгого режима за кражу и незаконное проникновение в жилище. В ноябре 2022 года постановлением районного суда неотбытую часть наказания в виде лишения свободы ему заменили принудительными работами.
В мае 2023 года осуждённому была предоставлена возможность выезда за пределы исправительного центра.
- Находясь за пределами учреждения, мужчина употребил спиртные напитки, что является злостным нарушением порядка и условий отбывания принудительных работ. В связи с этим по представлению начальника исправительного центра постановлением суда его снова отправили в исправительную колонию для отбывания оставшейся части наказания, - пояснили в прокуратуре.
Не согласившись с решением, виновный обжаловал его в апелляционном порядке. Однако Верховный суд республики оставил решение суда без изменения, жалобу осуждённого без удовлетворения.
Жителю Бурятии принудительные работы заменили на колонию
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