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Находящийся в розыске улан-удэнец при задержании коверкал фамилию

Находящийся в розыске улан-удэнец при задержании коверкал фамилию
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Его задержали росгвардейцы

В Октябрьском районе Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на неопрятного мужчину. Он шёл по улице, шатаясь.

Росгвардейцы остановили его, но при выяснении личности началось странное.

- В ходе установления личности, гражданин продолжительное время называл неверные данные, что затрудняло установить личность по информационной базе. Только после нескольких попыток росгвардейцы выяснили, что мужчина специально коверкает фамилию, по причине нахождения в оперативном розыске, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Как выяснилось, 48-летний мужчина с 2018 года уклоняется от уплаты алиментов на содержание девятилетней дочери. Сейчас задолженность превышает миллион рублей.

Задержанного мужчину доставили в полицию и передали судебному приставу-исполнителю для принятия правого решения.
Росгвардия алименты

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