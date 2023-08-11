Его задержали росгвардейцы
В Октябрьском районе Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на неопрятного мужчину. Он шёл по улице, шатаясь.
Росгвардейцы остановили его, но при выяснении личности началось странное.
- В ходе установления личности, гражданин продолжительное время называл неверные данные, что затрудняло установить личность по информационной базе. Только после нескольких попыток росгвардейцы выяснили, что мужчина специально коверкает фамилию, по причине нахождения в оперативном розыске, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Как выяснилось, 48-летний мужчина с 2018 года уклоняется от уплаты алиментов на содержание девятилетней дочери. Сейчас задолженность превышает миллион рублей.
Задержанного мужчину доставили в полицию и передали судебному приставу-исполнителю для принятия правого решения.
Находящийся в розыске улан-удэнец при задержании коверкал фамилию
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