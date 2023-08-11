Находящийся в розыске улан-удэнец при задержании коверкал фамилию

Общество, Фото: Росгвардия по РБ

Его задержали росгвардейцы



В Октябрьском районе Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на неопрятного мужчину. Он шёл по улице, шатаясь.



Росгвардейцы остановили его, но при выяснении личности началось странное.



- В ходе установления личности, гражданин продолжительное время называл неверные данные, что затрудняло установить личность по информационной базе. Только после нескольких попыток росгвардейцы выяснили, что мужчина специально коверкает фамилию, по причине нахождения в оперативном розыске, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Как выяснилось, 48-летний мужчина с 2018 года уклоняется от уплаты алиментов на содержание девятилетней дочери. Сейчас задолженность превышает миллион рублей.



Задержанного мужчину доставили в полицию и передали судебному приставу-исполнителю для принятия правого решения.

