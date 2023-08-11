В Бурятии водители рискуют разбить автомобили на опасной дороге

К ремонту трассы должны приступить лишь в 2025 году



Селенгинцы боятся ездить по дороге от моста до Кяхтинского района. Дело в том, что по всей трассе раскопали ямы для ямочного ремонта и забыли про неё. Люди уверены, что так недалеко и до аварий.



- Чего ждём? Крупное ДТП? – задался вопросом местный житель, повредивший на дороге колесо своего авто. – Прилагаю фото одного из попаданий в такую ямку.



В Минтрансе Бурятии сообщили, что проектную документацию для капитального ремонта проблемного участка федеральной трассы А-340 «Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией» разработали и утвердили в прошлом году. Его доведут «до нормативных требований». Однако сами работы стартуют только в 2025-ом.



- Реализация проекта запланирована на 2025-2027 годы. Сейчас по заказу управления федеральных автодорог (Упрдор) «Южный Байкал» на этом участке выполняется ямочный ремонт для обеспечения безопасности дорожного движения, – приводят ответ ведомства в группе «Селенга-инфо. 24/7».



Ямы, выбоины и трещины устранят с помощью асфальтобетонных смесей. Подрядная организация уложила там уже 13 тонн асфальтобетона. Завершиться всё должно в середине августа.

