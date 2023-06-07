В Бурятии люди всё меньше жалуются на жизнь

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Самой наболевшей темой в республике при этом остаётся здравоохранение



В центре управления регионом (ЦУР) рассказали об обращениях, которые жители Бурятии направили туда за последнюю неделю – с 29 мая по 4 июня включительно. Всего их было 509 – на 141 меньше, чем неделей ранее, и 211 (-88) поступило через портал Госуслуг. Остальные – в соцсетях.



Наших земляков сильнее всего по-прежнему волновали вопросы здравоохранения и медицины (158 жалоб), дороги (61), ЖКХ (29), благоустройство (28) и соцобслуживание и социальная защита (26).



По словам специалиста центра управления регионом Елены Трофимовой, жителей районов интересовали приём у врачей, работа лечебниц и наличие вакцин от коронавируса и клещевого энцефалита. А ещё сельчане жаловались на отсутствие специалистов

