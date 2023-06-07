07 июня

06 июня

Популярное

В Бурятии люди всё меньше жалуются на жизнь

В Бурятии люди всё меньше жалуются на жизнь
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Самой наболевшей темой в республике при этом остаётся здравоохранение

В центре управления регионом (ЦУР) рассказали об обращениях, которые жители Бурятии направили туда за последнюю неделю – с 29 мая по 4 июня включительно. Всего их было 509 – на 141 меньше, чем неделей ранее, и 211 (-88) поступило через портал Госуслуг. Остальные – в соцсетях.

Наших земляков сильнее всего по-прежнему волновали вопросы здравоохранения и медицины (158 жалоб), дороги (61), ЖКХ (29), благоустройство (28) и соцобслуживание и социальная защита (26).

По словам специалиста центра управления регионом Елены Трофимовой, жителей районов интересовали приём у врачей, работа лечебниц и наличие вакцин от коронавируса и клещевого энцефалита. А ещё сельчане жаловались на отсутствие специалистов
жалобы ЦУР здравоохранение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ по-быстрому «разобрались» со свалкой из сгнивших овощей и коровьих голов
В Улан-Удэ по-быстрому «разобрались» со свалкой из сгнивших овощей и коровьих голов
Общество, 07.06.2023
Часть отходов оттуда вывезли, а всё остальное просто закопали
В Бурятии люди всё меньше жалуются на жизнь
В Бурятии люди всё меньше жалуются на жизнь
Общество, 07.06.2023
Самой наболевшей темой в республике при этом остаётся здравоохранение 
Житель Бурятии нашёл карабин и винтовку на ферме
Житель Бурятии нашёл карабин и винтовку на ферме
Общество, 07.06.2023
Оружие он добровольно сдал государству
На Байкале вновь состоится фестиваль водных видов спорта
На Байкале вновь состоится фестиваль водных видов спорта
Общество, 07.06.2023
В Бурятии назвали сроки проведения «Байкальского ветра»
В Бурятии местами кратковременные дожди
В Бурятии местами кратковременные дожди
Общество, 07.06.2023
В столице республики осадков не ожидается
В Бурятии отметят День велосипедиста
В Бурятии отметят День велосипедиста
Общество, 06.06.2023
На стадионе Улан-Удэ состоятся кольцевые гонки
В Бурятии «джиперы» соберутся на «День независимости»
В Бурятии «джиперы» соберутся на «День независимости»
Общество, 06.06.2023
В республике пройдут соревнования по внедорожному ориентированию
Стала известна программа всероссийской выставки овец в Чите
Стала известна программа всероссийской выставки овец в Чите
Общество, 06.06.2023
Мероприятия пройдут в течение трёх дней
В Улан-Удэ открылись «Парки здоровья»
В Улан-Удэ открылись «Парки здоровья»
Общество, 06.06.2023
Горожан приобщат к здоровому образу жизни
В Бурятии подъезд к Онохою планируют заасфальтировать к августу
В Бурятии подъезд к Онохою планируют заасфальтировать к августу
Общество, 06.06.2023
Также в Заиграевском районе идут работы в селе Усть-Брянь
Бурятский борец стал лучшим в алтайской борьбе
Бурятский борец стал лучшим в алтайской борьбе
Общество, 06.06.2023
Команда республике приняла участие в межрегиональном фестивале
На Байкальском ЦБК дан старт ликвидации накопленного экологического вреда
На Байкальском ЦБК дан старт ликвидации накопленного экологического вреда
Общество, 06.06.2023
Проект планируют завершить в течение четырёх лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^